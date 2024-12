Charles de Gaulle, un général ‘‘bankable’’

Estimée entre 6.000 et 10.000 euros, la montre LIP Calibre R 27 du Général de Gaulle a finalement été adjugée à plus de 500.000 euros lors d’une vente exceptionnelle organisée à Paris par la maison Artcurial. L’ensemble des effets personnels mis aux enchères a dépassé la barre des 5,5 millions d’euros.

C’est une vente aux enchères atypique qui s’est déroulée à Paris ce lundi 16 décembre. Pour la première fois, la maison Artcurial mettait en effet aux enchères des écrits et des objets personnels du Général de Gaulle, avec l’objectif de reverser une partie des gains à la Fondation Anne de Gaulle qui œuvre pour l’accompagnement des personnes handicapées en structure médico-sociale.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vente baptisée De Gaulle, une succession pour l’Histoire a été un véritable succès. Devant une salle comble de plus de 200 personnes et quelque 1.500 acheteurs inscrits en ligne, le commissaire-priseur Stéphane Aubert a orchestré des enchères enthousiastes qui ont permis de récolter 5,6 millions d’euros, frais inclus.

L’ensemble des 350 lots ont été vendus, avec 135 préemptions et achats muséaux de la part des plus prestigieuses institutions publiques françaises dont la Banque nationale de France, le Musée de l’Armée, les Archives Nationales, le Ministère des Affaires étrangères ou encore le Musée de l’ordre de la Libération.

Une lettre de Joséphine Baker

Après 10 jours d’exposition à l’Hôtel Marcel Dassault qui a accueilli plus de 5.000 visiteurs, la vente s’est déroulée de façon chronologique en retraçant la vie du Général de Gaulle, de son enfance à son retrait de la vie publique. Le manuscrit de la nouvelle Campagne d’Allemagne, rédigé en 1905 par un le jeune Charles âgé de 14 ans et dans laquelle il imagine un ‘’Général de Gaulle’’ repoussant l’ennemi allemand a atteint la somme de près de 29.000 euros en quelques minutes à peine. Son livret scolaire a été, quant à lui, adjugé pour 52.480 euros, tandis que son diplôme de baccalauréat s’est envolé à 42.000 euros.

Parmi les objets marquants de ce personnage historique, la carte d’identité gaullienne donnant droit au tarif militaire sur les lignes de chemin de fer a dépassé 60 fois son estimation initiale (!), franchissant ainsi la barre des 60.000 euros. Plus anecdotique, une lettre de l’artiste Joséphine Baker adressée au Général de Gaulle en 1947 et signée ‘‘Votre fidèle et sale Gaulliste soldat Joséphine’’ a atteint la somme de 26.240 euros. En revanche, une lettre manuscrite de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill et adressée à l’homme politique français a été adjugée à plus de 107.000 euros.

Dans cette vente exceptionnelle, l’enchère la plus élevée revient toutefois à la montre LIP Calibre R 27 portée durant de nombreuses années par le Général de Gaulle. Initialement estimée entre 6.000 et 10.000 euros par les experts, l’objet a établi un record mondial pour une montre LIP mise aux enchères en atteignant la somme inespérée de… 537.920 euros ! De quoi interpeller les spéculateurs pour les futures ventes dédiées aux grands personnages de l’Histoire.