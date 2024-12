On peut investir son argent dans des placements alternatifs tels que des œuvres d’art, des voitures anciennes, des vins de prestige ou des squelettes de dinosaures. Et pourquoi pas dans les souvenirs personnels de grandes figures historiques? A Paris, la maison Artcurial organise prochainement une grande vente aux enchères dédiée au Général de Gaulle.

La référence n’est pas anodine. Sur la plateforme X, le journaliste Jean-Pierre Martin a déposé ce commentaire dépité suite à la censure votée en France contre le gouvernement de Michel Barnier: ‘‘Quelle honte de laisser un immense pays sombrer dans les mains des héritières des deux idéologies les plus meurtrières de l’histoire. Au secours Général…’’

Le Général appelé à la rescousse, c’est évidemment Charles de Gaulle, figure emblématique d’une France libre et glorieuse, un pays qui sombre aujourd’hui dans une profonde crise politique, attisée par les partis extrêmes que sont le RN et LFI.

Ironie du sort: la maison de ventes Artcurial s’apprête justement à orchestrer une vente exceptionnelle des écrits et autres effets personnels du Général de Gaulle, à Paris, le 16 décembre prochain. Plus de 350 lots incluant des documents privés de l’ancien président français seront proposés lors de cette vente aux enchères, dont une partie des gains sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle qui œuvre pour l’accompagnement des personnes handicapées en structure médico-sociale.

Ouvert au public

Historiques, ces objets seront exposés pour la première fois au public à l’hôtel Marcel Dassault dès ce samedi 7 décembre et jusqu’au jour officiel de la vente. Parmi les pièces qui seront les plus convoitées se trouve un document essentiel de l’Histoire de France: le manuscrit original de l’Appel du 18 juin, rédigé par le Général de Gaulle en 1940 à Londres , pour encourager la résistance française contre l’envahisseur allemand.

Les amateurs d’histoire gaullienne pourront également découvrir des manuscrits de jeunesse, comme la nouvelle Zalaïna écrite sous le pseudonyme Charles de Lugale (estimée entre 4.000 et 5.000 euros), ainsi qu’une importante collection de correspondances privées du Général, dont des lettres émouvantes échangées avec son fils Philippe ou son épouse durant la Deuxième Guerre mondiale (estimée entre 7.000 et 8.000 euros).

En plus des documents écrits, des objets personnels du Général de Gaulle seront aussi proposés aux enchères, comme sa montre bracelet R 27 de LIP (estimée entre 6.000 et 10.000 euros) ou encore une pendulette de table offerte par Eunice Kennedy (la sœur de John Fitzgerald) et son mari Sargent Shriver à l’occasion de la Noël 1969.

De quoi titiller la nostalgie de millions de citoyens dépités par la grande incertitude qui plane désormais sur la vie politique française…