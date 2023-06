Van der Straeten veut attirer les investisseurs vers les parcs de batteries

La ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), souhaite organiser une vente aux enchères supplémentaire dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (CRM-Capacity Remuneration Mechanism) pour attirer davantage de parcs de batteries en Belgique. Les investissements en jeu se chiffrent potentiellement en millions d’euros.

Une enquête a démontré que les investisseurs étaient prêts à investir davantage dans les parcs de batteries, a expliqué le cabinet de Mme Van der Straeten. Pour la Belgique, il s’agirait d’une capacité de 2 gigawatts, soit l’équivalent de la capacité de production de deux réacteurs nucléaires relativement importants. Il s’agit d’un investissement potentiel de plusieurs millions d’euros.

En outre, l’association des gestionnaires de réseaux européens ENTSOE-E note dans une récente « perspective » qu’il y aura de plus en plus de périodes durant les étés où l’énergie éolienne et solaire sera produite en trop grande quantité, ce qui surchargera le réseau et – comme ce fut le cas le week-end de la Pentecôte – nécessitera l’arrêt des éoliennes. Cette énergie excédentaire peut être captée grâce à une capacité flexible, telle qu’un parc de batteries, après quoi elle peut servir à combler les inévitables journées de temps gris et sans vent. Cette capacité peut également contribuer à atténuer l’impact des pics de demande, qui seront de plus en plus fréquents avec la poursuite de l’électrification.

Au début de la législature, Tinne Van der Straeten a présenté le mécanisme de rémunération de capacité (CRM). Ce mécanisme sert à attirer des capacités de production de toutes sortes en Belgique au moyen de subventions et à absorber l’impact de la fermeture de réacteurs nucléaires – cinq sur sept entre-temps – et à assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, tout en soutenant la transition énergétique.

Depuis 2021, ce mécanisme apporte un soutien, au moyen d’enchères annuelles, aux unités qui peuvent fournir ou économiser de l’électricité à partir de 2025.

Seulement, le mécanisme actuel est trop rigide pour certains investisseurs, estime-t-on au cabinet de la ministre. Actuellement, deux ventes aux enchères sont organisées pour chaque année de livraison: une première quatre ans avant que l’énergie ne doive être livrée et une seconde un an à l’avance. De cette manière, il est possible d’investir à la fois dans des technologies qui nécessitent un temps de préparation plus long, comme les centrales au gaz, et dans d’autres qui peuvent être installées plus rapidement. Les parcs de batteries se situent entre les deux.

C’est pourquoi Mme Van der Straeten envisage à présent d’organiser une « vente aux enchères T-2 », avec pour objectif une livraison deux ans plus tard. Pour ce faire, le CRM doit être adapté. En fonction de la rapidité avec laquelle le gouvernement s’acquittera de cette tâche sur le plan juridique, la capacité devrait être disponible au cours de l’hiver 2026 ou de l’hiver 2027.