Plus de 66.000 panneaux solaires à l’aéroport d’Ostende

EnergyVision va placer 66.200 panneaux solaires le long de la piste d’atterrissage et du parking de l’aéroport d’Ostende, faisant de ce dernier l’un des plus grands parcs du pays, ont annoncé l’entreprise et l’exploitant lundi.

L’investissement s’élève à 35 millions d’euros. L’entreprise, dont Marc Coucke est l’un des principaux actionnaires, s’occupera du placement, de l’entretien et du financement de l’infrastructure, qui s’étendra sur une surface équivalente à 61 terrains de football.

Les panneaux produiront annuellement près de 37.000 MWh. L’énergie produite servira aux aéroports d’Ostende, d’Anvers, ainsi qu’aux riverains.