Primes énergie: plus de 4,8 millions ont déjà été versés

Il est possible depuis ce lundi de demander le deuxième forfait de base pour l’électricité et le gaz s’il n’a pas encore été perçu. Plusieurs millions ont déjà été dépensé pour les primes.

La grande majorité des consommateurs a déjà reçu ce forfait automatiquement de la part du fournisseur d’énergie. Au total, 4.847.404 primes ont été versées pour un montant d’environ 1,303 milliard d’euros.

Le mode d’octroi dépend du fournisseur d’énergie. Certains accordent des remises mensuelles sur les factures d’acompte ou les factures finales, d’autres déduisent le montant en une seule fois ou le versent sur le numéro de compte du client. Les personnes qui n’ont pas encore reçu ce deuxième forfait de base peuvent désormais le réclamer via l’application en ligne ou en envoyant le formulaire de demande par courrier ou par e-mail. La procédure est ouverte jusqu’au 31 juillet.

Un deuxième forfait à 61 euros

Cette prime est accordée à tous les ménages qui ont un contrat d’électricité et/ou de gaz en cours au 31 décembre 2022 ou aux ménages profitant d’une installation collective de gaz (avec un seul contrat) à cette même date, pour un usage domestique. Le montant du deuxième forfait de base s’élève à 61 euros par mois pour un contrat d’électricité et de 135 euros pour le gaz. Il couvre les mois de janvier, février et mars. Un premier forfait de base a déjà été octroyé pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, soit une aide de 270 euros pour les mois de novembre et de décembre.