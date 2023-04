Vous pouvez réclamer votre seconde prime énergie dès ce lundi 24 avril

Les ménages qui n’ont pas encore perçu leur forfait énergie des mois de janvier à mars peuvent en faire la demande dès ce lundi 24 avril sur le site du SPF Economie.

Le gouvernement a décidé à l’automne dernier, d’octroyer une aide financière aux ménages belges. Cette aide de 196 euros par mois – 61 euros pour l’électricité et 135 euros pour le gaz – a été prolongée pour le premier trimestre 2023. Le versement des primes des mois de janvier à mars par le fournisseur (au total 588 euros) touche à sa fin pour la plupart des ménages belges.

Certains d’entre eux n’ont cependant pas encore perçu cette prime car les listings des fournisseurs d’énergie et du SPF Economie ne correspondent pas toujours. Dans certains cas, les informations figurant sur un contrat d’énergie ne sont pas les mêmes que celles détenues par le SPF Economie. Un numéro de maison erroné ou une lettre en trop dans le nom suffisent à brouiller les pistes et à empêcher la prime d’être versée. Les personnes dont le contrat est encore au nom de leur partenaire décédé peuvent également être concernées. Etienne Mignolet, porte-parole du SFP Economie donne un autre exemple parlant : « Si vous vous appelez Jean-Michel et qu’il est simplement écrit « Jean » sur votre contrat d’énergie, vous ne serez pas automatiquement reconnu. Le SPF Economie doit régulièrement actualiser ces informations – certaines personnes pouvant avoir déménagé, changé de contrat ou encore jouir entretemps du tarif social, et ainsi ne pas être éligible au paquet de base. »

Formulaire de réclamation en ligne

Dans le cas où la prime n’a pas été versée automatiquement, il est possible à partir de ce lundi 24 avril de réclamer le forfait de base énergie du premier trimestre 2023, soit un total de 588 euros. Etienne Mignollet explique à Trends Tendances : « À partir du 25 avril grand maximum, le temps que l’argent du fournisseur tombe sur son compte, si on ne voit rien arriver, on peut considérer qu’on n’était pas dans l’automatisation du second forfait de base et on peut en faire la demande ».

Notons encore qu’entre l’octroi du premier forfait et du second, les données de certains citoyens peuvent avoir changé. « Il se peut très bien qu’un citoyen reçoive la première prime automatiquement et qu’il doive demander la seconde. Des changements peuvent avoir été apportés à sa situation en quelques mois« , explique le porte-parole. « A l’inverse, un ménage qui n’aurait pas reçu le premier forfait automatiquement pourrait très bien recevoir le second sans devoir le demander car il aura été reconnu entretemps par le système. »