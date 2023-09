Pourquoi le prix du gaz continuera de baisser alors que l’automne et l’hiver arrivent?

Les prix du gaz sont en baisse depuis plusieurs jours. Lundi, les prix ont diminué de 5,5 % et mardi, ils ont continué de chuter: -2,1 %. La forte production d’électricité et les bons stocks de gaz européens en sont la cause, mais il reste une incertitude.

À l’approche de l’hiver, les analystes prévoient depuis des mois une hausse des prix du gaz. Cette hausse s’était déjà amorcée dès le mois de juin, pour atteindre un pic le 22 août à 43 euros le mégawattheure. Quelque temps plus tard, les prix ont entamé un mouvement à la baisse, passant sous la barre des 35 euros.

Bloomberg évoque plusieurs causes pour expliquer cette diminution des prix. La première est l’été indien en Europe, qui entraîne des moyennes de température élevées. Le deuxième est que la production d’électricité tourne à plein régime. Un fort vent du nord-ouest fait fonctionner les éoliennes et, en France, on a appris que les centrales nucléaires produiraient plus d’énergie que prévu.

Un troisième aspect important est l’approvisionnement en gaz de l’Europe. Les stocks de gaz sont remplis à 94 %. C’est plus que la moyenne habituelle à cette époque de l’année. Ainsi, si l’Europe devait rencontrer des problèmes d’approvisionnement, elle dispose de nombreuses réserves disponibles rapidement.

Grèves

Mais en même temps, une incertitude pourrait tout faire basculer. Ces dernières semaines, des grèves ont éclaté en Australie, notamment dans les installations de production de GNL (gaz naturel liquéfié) de Chrevron. Bien que l’Europe achète très peu de gaz liquéfié à l’Australie, cette usine représente 5 % de l’offre mondiale de GNL. Si les grèves se multiplient, les prix du gaz pourraient monter en flèche.