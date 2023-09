Début des grèves dans des installations gazières de Chevron en Australie

Les employés du géant américain de l’énergie Chevron ont entamé vendredi des grèves tournantes pour leurs salaires dans les sites de production de gaz du groupe américain en Australie, représentant jusqu’à 5% des approvisionnements mondiaux de GNL, ont annoncé des responsables syndicaux.

L’annonce de ces grèves a effrayé les marchés mondiaux du gaz ces dernières semaines, provoquant une flambée des prix, les responsables syndicaux ayant auparavant menacé de « bloquer » les activités de l’entreprise, notamment les usines de Gorgon et Wheatstone. Les salariés devaient cesser le travail jeudi, mais ont accepté une pause après que l’arbitre industriel australien est intervenu pour négocier en vain des pourparlers de dernière minute.

L’Alliance Offshore, qui représente une main-d’œuvre nombreuse, a affirmé vendredi matin que le géant mondial de l’énergie serait « enfin confronté à son jour de jugement » et que la grève pourrait coûter des « milliards » à l’entreprise. « C’est parti, Chevron », a-t-il lancé dans un communiqué, ajoutant que les installations seraient « fermées » si elles manquaient de « personnel compétent ».

Le porte-parole du syndicat, Brad Gandy, a exhorté l’entreprise à assouplir sa position et à « se consacrer à l’exportation de gaz australien pour gagner des milliards de dollars ».

Les grèves devraient s’intensifier lentement dans les prochaines semaines, portant sur 500 salariés et comprenant « des arrêts continus, des interdictions et des limitations », selon les responsables syndicaux. Chevron a indiqué qu’il « continuerait à prendre des mesures pour maintenir des opérations sûres et fiables en cas de perturbation des installations« . « Malheureusement, après de nombreuses réunions et séances de conciliation… nous restons en désaccord sur des points clés« , a déclaré un porte-parole dans un communiqué confirmant le début d’une « action revendicative ».

Bien que l’Europe ait largement reconstitué ses stocks de gaz après les perturbations provoquées par la guerre en Ukraine, le marché craint que la situation, associée à une forte demande en Asie, ne mette à mal les approvisionnements. Dans une note de recherche publiée vendredi, la banque australienne ANZ a estimé que les marchés mondiaux du gaz étaient « sur les nerfs » à l’approche de la grève.

L’année dernière, la grève du personnel australien sur le navire gazier Prelude de Shell (plate-forme d’extraction et usine de liquéfaction de gaz naturel) a duré 76 jours, entraînant une perte de revenus estimée à 650 millions de dollars.

Chevron est l’un des deux principaux producteurs de gaz naturel d’Australie occidentale, aux côtés de Woodside Energy. À elles deux, les deux sociétés représentent plus de 15% des exportations internationales de gaz naturel.

Avec une capacité de production de plus de 15 millions de tonnes de gaz naturel chaque année, Chevron est particulièrement fier de l’usine à gaz de Gorgon, qu’il décrit comme « l’un des plus grands projets GNL au monde ».