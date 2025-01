Depuis 2020, en Wallonie, un tarif prosumer a été instauré pour que les propriétaires de panneaux photovoltaïques contribuent à l’utilisation du réseau même si, via le système de compensation (le compteur tourne à l’envers pour les installations agréées avant le 31 décembre 2023), sa consommation peut être globalement nulle.

Jusqu’en 2023, la Région wallonne remboursait partiellement ce tarif. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis le 1er janvier, à l’instar des autres frais de distribution, le tarif prosumer a solidement augmenté : de 18 à 34% par rapport à 2024 selon le gestionnaire de réseau de distribution.

Ainsi, pour un client de Resa, le tarif capacitaire (celui basé sur la puissance de l’installation avec une autoconsommation de 37,76%) est passé, en base annuelle, de 333 à 405 euros pour une installation moyenne qui produit annuellement 5.000 kWh.

Chez Ores, le même tarif a évolué de 312 à 410 euros. La hausse est similaire chez AIEG (Andenne, etc.), mais plus raisonnable (70 euros) chez Rew (Brabant wallon) et AIESH (Beaumont, Chimay, Couvin, etc.).

Il est possible de revoir ce tarif prosumer à la baisse si on estime que la consommation en temps réel dépasse les 37,76%. Le particulier passe alors du tarif capacitaire au tarif proportionnel. Mais pour cela, il faut disposer d’un compteur communicant.