Panneaux solaires : l’augmentation de la production locale d’énergie s’accompagne de nouvelles formes de fraude

Le gestionnaire flamand de réseau de distribution d’électricité et de gaz Fluvius a détecté l’an dernier plus de 23 millions d’euros de fraude énergétique, a indiqué samedi la ministre flamande de l’Energie Zuhal Demir (N-VA).

a ministre souligne que l’augmentation de la production locale d’énergie par panneaux photovoltaïques notamment s’accompagne de nouvelles formes de fraude (certificats verts, certificats d’inspection, prélèvement illégal d’électricité…).

Ainsi 9,1 millions d’euros de subventions ont été récupérés, dont environ 7,13 millions d’euros auprès de deux clients. En outre, 14,6 millions d’euros de versements futurs ont été évités.

Le gestionnaire du réseau de distribution effectue également des mesures à la demande de la police afin de détecter d’éventuelles plantations de drogue. En 2022, le vol d’énergie a été estimé à plus de 21 GWh.

« Toute forme de fraude est inacceptable, y compris la fraude énergétique », a déclaré Mme Demir dans un communiqué de presse sur le rapport annuel de Fluvius sur la fraude énergétique.

« Il s’agit d’argent public et chaque euro récupéré peut être reversé aux ménages et aux PME par le biais d’une réduction des tarifs de réseau. La lutte contre la fraude énergétique est de facto une lutte pour des tarifs de réseau plus bas.