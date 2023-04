Déchets nucléaires et démantèlement des centrales en Belgique: le chantier du siècle

La gestion de la mort annoncée des centrales est un dossier politique majeur et sensible. Des milliards sont en jeu, avec l’espoir de les ancrer en Belgique. Dans un contexte flou car il s’agit de sécuriser notre approvisionnement. Un exercice délicat, comme le tir d’une fusée à quatre étages…

Attention, chantier gigantesque. Economiquement et politiquement, c’est un enjeu majeur pour nos dirigeants. Un dossier ultra-sensible qui dépasse de loin cette législature. Le démantèlement des sept réacteurs nucléaires du pays et la gestion des déchets les plus radioactifs sont au cœur d’un bras de fer important qui implique depuis des mois le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et les dirigeants d’Engie.

Des milliards sont en jeu. Sur fond d’incertitude au sujet de la sécurité d’approvisionnement en énergie et, de ce fait, sur la durée de vie effective des réacteurs.

Lire aussi | Ceux qui ont mis la Belgique dans le fossé

En toile de fond, deux réalités “populaires”. Longtemps décrié, le nucléaire est à nouveau plébiscité depuis la crise énergétique des derniers mois et le choc géopolitique né de la guerre en Ukraine. Un récent sondage Le Soir/ RTL/Ipsos témoignait du fait que six Belges sur dix sont favorables à la prolongation de toutes les centrales du pays au-delà de la décision déjà prise pour deux réacteurs. Mais en matière énergétique, le syndrome Nimby (not in my backyard, pas dans mon jardin) n’est jamais loin: lorsqu’il s’agit d’installer de nouvelles centrales ou de gérer la nuisance de déchets radioactifs, le sujet devient plus sensible. L’avenir du nucléaire et la gestion de sa disparition partielle s’apparentent à une fusée à quatre étages dont le lancement reste compliqué en raison des tensions politiques et des intérêts des acteurs privés.

La prolongation des réacteurs, à mi-chemin?

La décision de prolonger de 10 ans, au-delà de 2025, les réacteurs Doel 4 et Tihange 3 a été prise au forceps par le gouvernement De Croo début de cette année 2023, après un long bras de fer entre libéraux et écologistes. Les premiers nommés ne se contentent pas de cela et aimeraient forcer la prolongation de trois réacteurs complémentaires, pour faire face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement ces deux prochains hivers.

La piste privilégiée par le gouvernement est toutefois la prolongation anticipée des deux réacteurs pour laquelle une négociation est en cours avec Engie Electrabel, d’autant plus compliquée qu’elle intègre la dimension du coût du démantèlement des centrales et de la gestion de déchets.

“Il est hallucinant que l’on ne prenne pas une décision claire pour prolonger tous les réacteurs, nous dit Serge Dauby, directeur général du Forum nucléaire belge. C’est d’autant plus incompréhensible quand on voit le soutien massif des Belges, exprimé dans plusieurs sondages successifs. Il est urgent pour l’industrie nucléaire de pouvoir disposer d’un cadre régulatoire clair.”

L’abrogation pure et simple de la loi sur la sortie du nucléaire, datant de 2003, est réclamée. Le MR souhaite y arriver “au plus tard lors des négociations pour la formation d’un gouvernement en 2024”. Une députée libérale, l’ancienne ministre Marie-Christine Marghem, a déjà déposé une proposition de loi en ce sens.

Jean-Marc Nollet © Hatim Kaghat (BelgaImage)

Quand on regarde ce que coûtent ces petits réacteurs et les déchets qu’ils produisent, on ne voit vraiment pas l’avantage qu’ils ont.”

Si Ecolo a laissé tomber son tabou d’antan concernant le nucléaire, il reste réticent à l’idée de prolonger davantage de réacteurs pour des raisons de sécurité. “Notre horizon, c’est le 100% renouvelable, a répété le 4 avril son coprésident, Jean-Marc Nollet. Il est clair que sur la période de transition, de 2025 à 2035, nous avions une option retenue par la Belgique de création de centrales au gaz. Elle n’est plus possible aujourd’hui. Mais le nucléaire n’est pas une solution d’avenir.” Réponse du berger Georges- Louis Bouchez à la bergère verte, sur BX1, le lendemain: “Nous ne rentrerons pas dans un gouvernement d’instabilité énergétique. J’en ai marre de l’amateurisme d’Ecolo dans ces dossiers”.

La gestion des autres étages de la fusée dépend forcément des choix opérés pour l’avenir. La prolongation des “vieilles” centrales reste une piste ouverte pour les prochaines années. Ce sera d’ailleurs un enjeu important des élections de 2024. Selon certaines sources, la mise en veille des réacteurs “éteints” se fait dans des conditions techniques telles qu’on pourra les réveiller si nécessaire: lors de la préparation de la “mort” d’une centrale, on peut opter pour une version “dure” avec un produit très corrosif ou une version “soft” laissant les tuyaux opérationnels, si jamais… C’est cette deuxième option qui a été privilégiée.

Le démantèlement des centrales, ancré en Belgique?

Le démantèlement des centrales en tant que tel est une opération délicate qui ne pourra débuter que quatre à cinq ans après la fermeture des réacteurs concernés, le temps que le combustible refroidisse. C’est toutefois un chantier d’une ampleur inédite, que l’on anticipe.

En 2021, les ministres fédéraux Pierre-Yves Dermagne (Economie, PS), Thomas Dermine (Relance, PS) et Tinne Van der Straeten (Energie, Groen) ont réuni des acteurs industriels belges autour d’une table ronde pour organiser la fin de vie des réacteurs nucléaires. “Notre volonté consiste à ancrer les activités du démantèlement en Belgique”, précise-t-on aujourd’hui au cabinet de la ministre écologiste.

Pour orchestrer l’opération, le gouvernement a fait appel au Centre d’étude pour l’application de l’énergie nucléaire (SCK CEN) qui a joué le rôle de secrétariat technique lors des discussions. Treize entreprises ont participé aux différents groupes de travail, parmi lesquelles le groupe d’ingénierie John Cockerill, l’IRE, Agoria, IBA, Wanty, AKKA, Netalux ou encore Sarens.

“C’est positif de vouloir ancrer ce démantèlement en Belgique, mais en tant que représentant de l’industrie, notre Forum n’a même pas été convié, regrette Serge Dauby. Et bien des acteurs ont été oubliés, à l’instar d’Equans Belgique ou de Westinghouse qui emploie tout de même 200 personnes à Nivelles. De toute façon, ce marché devra passer par un marché public international.”

Le directeur général du Forum nucléaire insiste également sur le fait qu’Engie Electrabel lie logiquement le dossier du démantèlement des centrales avec celui de la gestion des déchets. “L’entreprise a déjà provisionné 14 milliards d’euros sur un compte, ce qui n’est pas rien. Cela représente quelque 40 milliards quand le terme sera échu, souligne-t-il. Or, le problème, c’est que les politiques tentent systématiquement de se positionner sur l’évaluation du prix la plus élevée.”

Lors des négociations avec Engie sur la prolongation des deux réacteurs, il avait été convenu qu’un “cap” serait fixé, en d’autres termes un plafond financier, pour la gestion des déchets. C’était l’un des élément clés de la discussion des dernières semaines entre De Croo et l’entreprise. Le retard pris à l’atterrissage démontre à l’envi combien cette affaire de gros sous était délicate pour les deux parties. Le principal producteur d’énergie en Belgique, sous pavillon français, n’était pas demandeur d’une prolongation des centrales, du moins comptait-il bien en monnayer la perspective…

La gestion des déchets, qui seraient enfouis près de Mol?

Où va-t-on enfouir les déchets les plus radioactifs? Cela reste un autre enjeu majeur du puzzle nucléaire des années à venir. “L’Ondraf (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) étudie cette question depuis des années, rappelle-t-on chez la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten. Des décisions ont déjà été prises pour les déchets moins radioactifs mais pour ceux qui le sont davantage, nous allons très prochainement lancer la consultation citoyenne que nous avions annoncée. C’est sur cette base que la décision sera prise.”

La Fondation Roi Baudouin a été mandatée pour mener ce processus. Aux yeux de Tinne Van der Straeten, la décision concerne tous les Belges et aura des implications pour “des centaines de générations futures”. Ce “dialogue sociétal” entend dès lors intégrer toutes les “parties prenantes” via des panels représentatifs: citoyens, société civile, acteurs institutionnels, monde industriel, monde académique, experts et producteurs de déchets nucléaires.

Dans les scénarios élaborés jusqu’ici par l’Ondraf, celui d’un enfouissement en profondeur tient la corde, a priori dans les couches d’argile que l’on trouve dans la région de Mol, en Campine, et qui se prêteraient bien à ces besoins. “Il s’agit d’une solution éprouvée qui ne laisse rien au hasard, insiste Serge Dauby. Le laboratoire Hadès étudie cela depuis quatre décennies. La décision pourrait être prise rapidement, rien ne s’y oppose. Des pays comme la Suède et la Finlande se sont déjà engagés dans cette voie et cela a été approuvé par les verts, sans aucun problème.”

La Finlande est devenue récemment le premier pays au monde à entamer le stockage définitif des déchets nucléaires à 430 mètres de profondeur, dans une grotte placée sous haute surveillance.

La construction de réacteurs de nouvelle génération: une utopie?

Et après, le réacteur fera-t-il toujours partie de la solution? Le gouvernement d’Alexander De Croo a lancé une étude préparatoire pour envisager la construction de centrales de nouvelles génération, ces petits réacteurs modulaires (SMR) dont l’avènement reste controversé. Là encore, les écologistes disent non. “Quand on regarde ce que coûtent ces petits réacteurs, quand on regarde les déchets qu’ils produisent, on ne voit vraiment pas l’avantage qu’ils ont”, lançait Jean-Marc Nollet en début d’année. Un montant de 100 millions d’euros a toutefois été confié au Centre d’étude pour le nucléaire pour plancher sur la question.

La décision de se lancer dans cette nouvelle aventure, avec la perspective de développer un mix entre les énergies renouvelables et le nucléaire pour garantir l’avenir, se heurtera forcément à un autre obstacle de taille: où implanter de nouvelles centrales nucléaires? “L’effet Nimby est omniprésent et ce sera le cas tant pour le renouvelable que pour les centrales au gaz ou les SMR, souligne Serge Dauby. Etant donné la transition énergétique à laquelle nous devons faire face, il faudra bien que la population choisisse son Nimby prioritaire. On ne peut pas tout refuser.”

L’un dans l’autre, ces chantiers pesant potentiellement des dizaines de milliards pourraient s’étendre sur trois décennies. Ils risquent de donner encore lieu à de nombreux bras de fer politiques et susciter de multiples polémiques. L’énergie est un paquebot très lourd à diriger, chaque choix stratégique nécessitant des travaux imposants et des investissements ne pouvant être rentabilisés qu’à long terme.

Les options prises aujourd’hui auront des effets pour nos enfants et petits-enfants. Tant dans la gestion des déchets qu’on leur laisse que dans l’énergie qu’on leur réserve. Ce n’est pas pour rien qu’elles suscitent tant de passions.