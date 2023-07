Mieux choisir son contrat d’énergie permettrait d’économiser jusqu’à 550 euros

Selon la CREG, près de 2 millions de ménages en Belgique pourraient faire des économies substantielles s’ils prenaient la peine de comparer leur fournisseur d’énergie.

La CREG (le régulateur fédéral du marché de l’électricité et du gaz naturel en Belgique) a analysé dans son dernier rapport les portefeuilles de produits des fournisseurs sur le marché belge de l’électricité et du gaz naturel. Il en ressort qu’environ 2 millions de ménages peuvent réaliser des économies comprises entre 150 € et 300 € par an sur leur facture d’électricité et que près de 1.120.000 ménages peuvent réaliser des économies comprises entre 200 € et 250 € par an sur leur facture de gaz naturel. Des chiffres qui sont globalement en hausse si on les compare à ceux d’il y a un an.

En dépit du niveau de prix qui reste élevé malgré la baisse, il est donc toujours possible de réaliser des économies considérables pour de nombreux ménages. « Surtout lors de la conclusion d’un nouveau contrat ou au moment de la prolongation ou du renouvellement d’un contrat en cours », précise encore la Creg.

C’est pour cela qu’il est important que le consommateur compare les prix et analyse bien les conditions de réductions éventuelles.

Quid des contrats fixes ?

L’analyse par la CREG de tous les contrats existants montre que les ménages qui ont opté pour un contrat (avec des échéances de 2 à même 5 ans) à prix fixe avant 2022, qui n’a pas encore atteint son échéance aujourd’hui, devraient conserver leur contrat. Cela concerne au moins 181 000 ménages pour l’électricité et au moins 136 000 ménages pour le gaz naturel.

À titre de comparaison, on dénombre 1.624.000 contrats d’électricité (variable et fixe confondus) et 690.000 contrats de gaz naturel en Wallonie. A Bruxelles, il y a 537.000 contrats d’électricité et 393.000 contrats de gaz naturel.

On notera au passage que pour les produits fixes à durée indéterminée la garantie de prix n’est souvent valable qu’un an. C’est le cas pour 67% des contrats pour l’électricité et 61% pour le gaz en Wallonie, par exemple. Une subtilité qui fait que le fournisseur peut ensuite adapter la formule de prix après un an selon les dispositions des conditions générales. Les consommateurs concernés doivent, à la fin de la garantie de prix, comparer les nouvelles conditions avec l’offre du marché. Les consommateurs peuvent mettre fin à leur contrat à tout moment, même s’il est à durée indéterminée, à condition de respecter un délai de préavis de quatre semaines.

On précisera tout de même qu’il existe une exception notable en ce qui concerne les durées des contrats de gaz naturel à Bruxelles. Ce marché se distingue fondamentalement des marchés de l’énergie en Flandre et en Wallonie puisque les contrats d’énergie initiaux doivent toujours avoir une durée minimale de trois ans. On estime ainsi que dans 93 % des cas, les contrats de gaz naturel fixes ont une durée (ou garantie de prix) de 3 ans.

Le rapport précise aussi que la proportion de contrats à prix fixe pour les ménages a atteint un niveau historiquement bas. Il est d’à peine 24 % pour l’électricité et 23 % pour le gaz naturel. C’est donc beaucoup plus bas que les 65% à 70% du marché d’avant la crise. La raison de ce presque renversement de situation est que pendant presque toute l’année 2022, il n’y a pratiquement pas eu d’offre à prix fixe.

Moins de fournisseurs

Autre constat du rapport, en quelques années, le nombre de fournisseurs actifs sur le marché a considérablement diminué. De 44% pour l’électricité et de 33% pour le gaz naturel en Wallonie. Bruxelles ne compte, elle, plus que 3 fournisseurs pour l’électricité et 2 pour le gaz naturel, alors qu’il y en avait encore 9 il y a quelques années.

Quels sont les produits les moins chers ?

En Wallonie, les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 50 % de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers occupent une part de 15 %. Les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 57 % de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers occupent une part de 17 %.

A Bruxelles, les 5 produits d’électricité les plus chers représentent 49 % de l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers occupent une part de 18 %. Les 5 produits de gaz naturel les plus chers représentent 46 % de l’ensemble du marché, tandis que les 5 produits les moins chers occupent une part de 17 %.

En Flandre, les 10 produits d’électricité les plus chers représentent 48 % de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers occupent une part de 16 %. Les 10 produits de gaz naturel les plus chers représentent 53 % de l’ensemble du marché, tandis que les 10 produits les moins chers occupent une part de 15 %.

Et le tarif social ?

Du 1er février 2021 au 30 juin 2023, environ 500.000 ménages ayant droit à une intervention majorée (statut BIM) ont pu bénéficier du tarif social. Pour la composante énergie, l’avantage du tarif social par rapport au prix « commercial » moyen a été de 557 € pour l’électricité sur une base annuelle. Pour le gaz naturel, cela donne même 1.644 € sur une base annuelle.