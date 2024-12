L’interdiction des chaudières à mazout en voie d’être postposée en Wallonie ?

L’interdiction d’installer une chaudière à mazout dans un bâtiment neuf pourrait être repoussée à plus tard. Et il en irait de même pour les bâtiments existants.

En mars 2023, le gouvernement Di Rupo adoptait la révision de son Plan Air Climat Énergie 2030. Cette feuille de route, qui n’a pas de force contraignante, prévoyait une réduction de -55 % d’émissions de GES par rapport à 1990. Et parmi les mesures évoquées, on y retrouvait “la fin de l’installation de nouveaux appareils de chauffage au mazout“, avec les échéances suivantes :

Dans les bâtiments neufs, l’installation d’appareils de chauffage au mazout (et au charbon) sera interdite à partir du 1 er mars 2025 .

. Pour les bâtiments existants, en cas de remplacement d’une ancienne installation, l’interdiction interviendra au plus tard au 1er janvier 2026.

L’inquiétude

Cette interdiction a créé pas mal d’incertitudes sur le marché. Si bien que des installateurs, des commerçants et même des clients commencent à réaliser des stocks, ce qui a provoqué un début de pénurie, particulièrement à Charleroi, révélait la semaine dernière nos confrères de Sud Info.

Sauf que cette intention du précédent gouvernement n’a jamais été traduite en décret. Et que voit-on aujourd’hui sur le site du Service Public de Wallonie ? Un avertissement qui dit ceci : “Le nouveau Gouvernement wallon a décidé de réviser le Plan Air Climat Énergie 2030 au cours de la législature 2024-2029. Les mesures énoncées ci-dessous ont été prises par l’ancien Gouvernement Wallon. Elles sont donc susceptibles d’évoluer, et le calendrier n’est pas certain.”

En soi, ce n’est qu’une demi-surprise. La Déclaration de politique régionale (DPR) avait annoncé ses intentions : “Le Gouvernement révisera le Plan Air Climat Énergie 2030 en intégrant et hiérarchisant par ordre de priorités les mesures dont les impacts les plus significatifs auront été démontrés. Toutes les mesures qui fondent la politique climatique devront être scrupuleusement objectivées sur base de leur coût, de leur impact économique et environnemental, de leur sensibilité géopolitique, de leur acceptabilité sociale, de leur crédibilité technique et de leur caractère durable. Elles seront budgétisées et intègreront un calendrier estimatif d’implémentation. Les mesures et objectifs sectoriels seront ainsi révisés pour permettre la fixation d’une trajectoire, tout en permettant de la souplesse dans la mise en œuvre.”

Pas encore décision

Auprès du quotidien, le cabinet de la ministre wallonne de l’Énergie, Cécile Neven (MR), confirme, qu’en raison “de la proximité de la date du 1er mars 2025”, une adaptation du texte est envisagée, en ce compris “la date de sa mise en application“.

La décision n’est toutefois pas encore prise. Entre les inquiétudes des citoyens et l’effort climatique à réaliser, la ministre réserve sa réponse, en concertation avec le secteur et les usagers. Mais la date butoir du 1er janvier 2026 ferait également partie de la réflexion.

À ce stade, Cécile Neven ne nous a pas encore confirmé ses intentions.