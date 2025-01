Les Etats-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre le pétrole et le gaz russes

Le gouvernement américain sortant aux Etats-Unis a annoncé vendredi avoir pris de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe pour saper “la plus grande source de financement du Kremlin” mise au service de l’effort de guerre en Ukraine.

A quelques jours de l’investiture, le 20 janvier, de Donald Trump, le département du Trésor a détaillé une série de sanctions visant notamment deux des principales sociétés russes du secteur, Gazprom et Sourgoutneftegaz. Elles visent également près de 200 pétroliers et méthaniers opérant depuis la Russie et présentés comme faisant partie de la “flotte fantôme” de Moscou.

“Les Etats-Unis prennent des mesures radicales à l’encontre d’une source de revenus essentielle de la guerre brutale et illégale menée par la Russie en Ukraine. Elles viennent renforcer notre souci, depuis le début du conflit, de perturber les revenus du Kremlin issus de ce secteur, notamment avec la mise en place d’un prix-plafond”, a souligné la secrétaire au Trésor sortante, Janet Yellen.

En coopération avec le Royaume-Uni

Au-delà des producteurs et des navires, elles visent également l’ensemble de la filière, ciblant notamment un certain nombre d’intermédiaires, de fournisseurs de services sur les champs pétroliers ainsi que des responsables politiques du secteur. Les sanctions sont prises en coopération avec le Royaume-Uni, a précisé le gouvernement américain.

Les mesures passent également par l’interdiction de la fourniture de services proposés par des entreprises américaines spécialisées dans le secteur pétrolier à destination des entreprises visées, notamment dans l’assistance à l’extraction et à la production des produits pétroliers. L’interdiction entrera en vigueur le 27 janvier.

Plus largement, les Etats-Unis se donnent la possibilité d'”imposer des sanctions à toute personne qui souhaite opérer ou a opéré dans le secteur énergétique russe”, selon le communiqué du ministère.