Lars Barstad, CEO de Frontline le plus grand opérateur mondial de pétroliers cotés en bourse, s’est lancé dans une diatribe contre la flotte de pétrolier fantôme. D’habitude très discret, il tire à boulets rouges sur l’organisme de réglementation maritime des Nations Unies. Car, non, la décarbonisation du secteur n’est pas le seul souci.

Lars Barstad est le directeur général de Frontline, le plus grand opérateur mondial de pétroliers.Il s’est fendu d’une sortie inhabituelle ce week-end dans le Financial Times. Le secteur maritime est connu pour sa discrétion. Et Barstad a la réputation de peser soigneusement ses mots. Ainsi, lors de la lutte acharnée pour le rachat de la compagnie belge de pétroliers Euronav, son habilité lui a permis de naviguer sans heurts entre CMB, appartenant à la famille belge Saverys, et Frontline. Aujourd’hui, il s’insurge pourtant vertement contre la hausse notable de la flotte clandestine dans le monde. Elle représente désormais environ un cinquième (entre 15 et 20%) de la flotte mondiale après que la Russie remit à flot des centaines de navires vieillissants pour contourner les sanctions occidentales. Des bateaux le plus souvent sans assurances, sous des pavillons de complaisance et qui diffusent des localisations incorrectes.

Bombe à retardement

Les navires composant cette flotte sont donc dangereux et inquiètent Lars Barstad. Pour lui, l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’organisme de l’ONU, fait trop peu pour garantir l’application de ses règles en matière de sécurité et d’environnement. « Cela fait un moment qu’ils dorment au volant en ce qui concerne les pétroliers. », dit-il.

Pour Barstad, «les politiciens ont décidé de ne pas prendre de risques politiques par peur d’une hausse des prix de l’énergie si le pétrole provenant de Russie, d’Iran et du Venezuela était réellement exclu des marchés internationaux. En conséquence, «l’application des règles semble extrêmement tiède. Une position ferme devrait être adoptée si l’on veut vraiment être sérieux à ce sujet. »

Or, toujours selon lui, l’attitude passive des gouvernements permet une concurrence déloyale et aux contrevenants de gagner une “quantité insensée d’argent”. Pire encore selon Barstad, cette flotte serait surtout des bombes à retardement et risque de se transformer en problème écologique majeur.

Qu’une question de temps

L’accident du Ceres I qui transportait 2 millions de barils de pétrole brut cet été n’en serait qu’un avant-goût. Toujours pour Barstad, il est étonnant qu’il n’y ait pas encore eu plus d’accident de ce genre. « Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’un grave accident ne se produise. Une catastrophe écologique majeure peut arriver n’importe quel jour — et le plus gros problème, c’est que si cela se produit, personne ne saura réellement qui possède le navire ou la cargaison. » dit-il encore dans Financial Times.

Plus de 400 navires russes

Depuis les premières sanctions occidentales sur les exportations pétrolières russes en décembre 2022, la Russie a constitué une flotte de plus de 400 navires “fantômes” transportant environ 4 millions de barils de pétrole par jour en contournant les restrictions. Ces navires génèrent des milliards de dollars pour financer la guerre en Ukraine. Les entreprises et intermédiaires occidentaux, comme des courtiers maritimes et des cabinets juridiques, ont facilité ces transactions, permettant à la Russie d’élargir sa flotte tout en dissimulant ses liens.

Ainsi, une enquête du Financial Times révèle comment Lukoil, le deuxième plus grand producteur de pétrole russe, a utilisé des structures complexes et des prête-noms, comme John Ormerod, un comptable britannique de 74 ans, pour acheter au moins 25 vieux pétroliers pour 700 millions de dollars via des sociétés enregistrées aux îles Marshall. Les transactions ont été financées par Eiger Shipping, filiale de Lukoil basée à Dubaï.