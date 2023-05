Le plan d’Elia du réseau de transport électrique validé

Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale de l’Energie, a validé le plan de développement d’Elia pour la période 2024-2034. Elle demande toutefois un suivi dynamique et assure que seuls les projets positifs seront réalisés.

Ces dernières semaines, Elia avait transmis son plan de développement fédéral du réseau de transport électrique pour la période 2024-2034. Un document stratégique essentiel puisque les projets qu’il contient doivent permettre à la Belgique d’assurer son approvisionnement et de réussir sa transition énergétique. Le gestionnaire du réseau doit tenir compte à la fois de la croissance des renouvelables, de l’électrification des usages des particuliers (voitures, pompes à chaleur, etc.) et des industriels, et des bouleversements nés de la guerre en Ukraine.

Pour ce faire, Elia propose d’optimiser son réseau, de réaliser les chaînons manquants (les controversés Ventilus et Boucle du Hainaut), d’intégrer les flux renouvelables supplémentaires en provenance des nouveaux parcs offshore et d’augmenter les interconnexions avec nos voisins. Un plan dont le coût total n’est pas chiffré sur son ensemble mais qui évoque 1,5 milliard d’euros par an de 2024 à 2027.

Tous les projets ne sont pas acceptés en l’état mais peuvent se poursuivre.

Tinne Van der Straeten, la ministre de l’Energie, vient de valider ce plan, à quelques nuances près. Tous les projets ne sont pas acceptés en l’état mais peuvent se poursuivre. Elle souhaite un suivi dynamique tous les deux ans afin de tester les différents projets à la lumière de données conjoncturelles récentes et de l’évolution des coûts (tous les projets ont flambé depuis leur mise sur le métier en raison de l’inflation ou de la pénurie des matériaux).

Enfin, elle ne validera que ceux dont le business case est positif. Ainsi, Triton Link, la liaison avec le Danemark prévue pour 2032, n’est pas validée en l’état et sa réalisation sera conditionnée à une garantie de rentabilité ultérieure et d’apport positif pour le consommateur belge.