Eolien: les enchères sont définies pour l’offshore

Le gouvernement fédéral s’est accordé sur les principes de base des enchères pour les trois lots de la nouvelle zone Princesse Elisabeth en mer du Nord. L’appel à candidatures démarrera au début 2024.

Jusqu’ici, huit parcs éoliens offshores sont actifs en mer du Nord. Ils ont une capacité totale de 2,2 GW et ils ont produit l’an dernier quasiment 7 térawattheures d’électricité, soit 8% de la consommation totale belge.

Une deuxième zone, appelée Princesse Elisabeth, doit voir le jour d’ici à la fin de la décennie. Elle devrait disposer d’une capacité aux alentours des 3,5 GW, ce qui signifie que les deux zones offshore seraient capables à elles seules d’alimenter en électricité l’ensemble des ménages belges.

En septembre dernier, le gouvernement s’était accordé sur la division de la zone Princesse Elisabeth en trois lots: un de 700 MW et deux entre 1,225 et 1,4 MW. Il restait à s’accorder sur les principes de base de la vente aux enchères. C’est désormais chose faite.

Premier enseignement: au moins 1% du coût total du projet devra être ouvert à la participation citoyenne. Plus cette participation sera élevée, plus le projet sera récompensé lors de l’adjudication. Les enchères vont permettre aux parcs de vendre, via des contrats à long terme, directement aux consommateurs, aux entreprises ainsi qu’aux communautés d’énergie locale qui pourront ainsi offrir de l’électricité verte à prix fixe.

Deuxième enseignement majeur: le gouvernement a opté pour un contract for difference (CFD) avec les promoteurs. Ce CFD implique que ces derniers reçoivent un dédommagement quand le prix de l’électricité est bas mais qu’ils doivent reverser de l’argent à l’Etat s’il est élevé. Le gouvernement a toutefois décidé de planifier l’aide remboursée. Les montants seront définis ultérieurement.

Le calendrier, entre autres de la mise en service des parcs, dépend encore de nombreux paramètres, dont la construction par Elia des lignes à haute tension controversées Ventilus et Boucle du Hainaut.