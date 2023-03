Après des mois de discussions, le gouvernement wallon a enfin approuvé le cadre légal autorisant et facilitant la création de communautés d’énergie, un maillon important de la transition énergétique.

Vendredi 17 mars, le gouvernement a approuvé, en troisième lecture, l’arrêté d’exécution du décret “Market Design”. Porté par Philippe Henry, le ministre wallon de l’Energie et du Climat, ce texte permettra la mise en œuvre effective des communautés d’énergie renouvelable ou citoyennes.

Déjà d’application à Bruxelles depuis longtemps, ce texte était attendu avec impatience par des dizaines de projets prêts à être lancés. Des projets pilotes, porteurs d’une dérogation, avaient déjà été menés en Wallonie. Le plus connu d’entre eux est Hospigreen à Tournai. Il gère la mise en commun de la production d’une éolienne et de deux unités de panneaux photovoltaïques entre deux implantations du CHWapi, l’hôpital psychiatrique Les Marronniers, une maison de repos du CPAS et des bureaux de l’intercommunale Ideta.

Ces communautés ont pour but de permettre une consommation rapide et locale de l’énergie renouvelable produite et difficilement stockable. Le décret offre un cadre légal stable à toutes les applications: habitat groupé, logement social, éoliennes à partager dans les zones d’activités économiques, projet de quartier de partage de panneaux solaires, etc. Il offre aussi des possibilités aux communes de partager la production de panneaux photovoltaïques entre les habitants, les commerces et des structures communales comme des piscines ou des salles de sport.

Enfin, le texte autorise le partage d’énergie au sein d’un même bâtiment. Jusqu’ici, des panneaux posés sur un toit ne pouvaient alimenter que les locaux communs. Désormais, des entreprises et/ou des particuliers logés dans un même bâtiment pourront se partager la production. Le texte doit encore être traduit en allemand avant publication au Moniteur belge.