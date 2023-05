Fin du tarif social élargi : des contrats d’énergie jusqu’à 87% plus chers

Le tarif social « élargi », une mesure prise par la Vivaldi pour faire face à l’augmentation record des prix de l’énergie, prendra fin au 1er juillet prochain. Des centaines de milliers de consommateurs devront alors payer beaucoup plus cher leur contrat d’énergie.

L’élargissement du tarif social au statut BIM – ou tarif social élargi – a permis de protéger 300.000 consommateurs pour le gaz et 500.000 pour l’électricité durant la crise énergétique. Cette mesure de soutien touche à sa fin le 30 juin 2023. Avec comme conséquence, que sans ce coup de pouce du gouvernement, des centaines de milliers de consommateurs devront payer beaucoup plus cher leur contrat d’énergie. Ils n’auront en effet plus le choix que d’opter pour un tarif public beaucoup moins avantageux financièrement.

Pour l’électricité, 18,4 % des ménages belges bénéficient du tarif social élargi. Une proportion qui monte à 19 % des ménages chez ceux qui se chauffent au gaz. Cette partie de la population doit donc s’attendre à payer davantage d’une part pour l’énergie en elle-même, d’autre part pour lesfrais, taxes et redevances qui sont maintenues à un minimum avec le tarif social.

De grandes différences de tarifs

Selon la réglementation en vigueur, les fournisseurs sont tenus de basculer les consommateurs BIM anciennement éligibles vers leurs tarifs les moins chers. Toutefois, la différence de prix peut vite se révéler coûteuse, a calculé Wikipower. Ainsi, le contrat d’énergie le moins cher coûte 930 euros de plus par an que le tarif social. Il existe un écart de 617 euros entre le fournisseur le moins cher et celui le plus cher, a également observé la société. Par ailleurs, l’offre la moins chère est souvent une offre 100 % numérique, ne donnant pas droit à des factures par courrier ou à un service client par téléphone.

Wikipower a analysé pour chacun des grands fournisseurs à combien s’élèverait la différence entre le contrat le moins cher disponible en mai 2023 et le tarif social pour une famille moyenne.*

Dans cette simulation, Wikipower a pris en compte l’offre la moins chère par fournisseur. En mai 2023, une facture annuelle au tarif social à hauteur de 1.776 euros serait plutôt de l’ordre de 2.706 euros auprès du fournisseur le moins cher (hors promotion), ce qui représente 930 euros de plus pour une année, soit un contrat 52 % plus cher que le tarif social. En outre, il s’agit de l’offre « online » du fournisseur, qui ne laisse pas le choix du canal de contact avec le service client ou des factures papier. Dans le cas étudié, le fournisseur qui s’avère le plus onéreux propose un contrat annuel estimé à 3.323 euros, soit 87 % plus cher que le tarif social.

Quelles solutions pour les consommateurs touchés ?

L’un des coûts non négligeables est la redevance, explique Wikipower dans son communiqué. Il s’agit de frais d’abonnement obligatoires avec un contrat d’électricité ou de gaz. La redevance peut être facturée intégralement en une fois ou au pro rata, c’est-à-dire en fonction du temps passé sous contrat. Souvent, la redevance passe au pro rata après 6 mois. Inexistante avec le tarif social, elle va du simple au sextuple dans les contrats repris ci-dessus.

Wikipower a réalisé cette comparaison à partir de consommations standard. Chaque ménage dispose d’un profil de consommation différent. La meilleure façon de découvrir le contrat qui correspond le mieux aux habitudes et au portefeuille de chacun est de comparer les offres du marché en utilisant un service gratuit comme le Comparateur-Energie.be, certifié par la CREG. L’achat groupé est aussi une solution pour les personnes qui recherchent les tarifs les plus compétitifs du marché, conseille encore Wikipower.

*Les calculs de Wikipower ont été réalisés sur la base des consommations recommandées par le régulateur fédéral, la CREG, pour une famille moyenne habitant Namur, à savoir 3.500 kWh pour l’électricité (en mono-horaire) et 17.000 kWh pour le gaz. Étant donné que le tarif social est calculé pour le trimestre en cours et n’est pas estimé en fonction des valeurs futures, la comparaison a été effectuée en fonction des dernières valeurs connues pour chaque contrat (méthodologie CREG).