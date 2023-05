Facture d’énergie : les ménages et PME belges s’en sortent bien par rapport aux pays voisins

Pour le compte commun des quatre régulateurs de l’énergie, PWC a réalisé une étude comparative des prix de l’électricité et du gaz naturel en Belgique et dans les pays voisins (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni). Il en ressort que la facture des ménages et PME belges est peu élevée.

Les factures d’électricité des ménages et des entreprises raccordés à l’électricité basse tension ont diminué en 2023 par rapport à l’année dernière. C’est ce qui ressort d’une étude comparative des prix de l’électricité et du gaz naturel en Belgique et dans les pays voisins (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) réalisée par PWC pour le compte commun des quatre régulateurs de l’énergie actifs en Belgique (CREG, VREG, Cwape et Brugel).

Les mesures gouvernementales réduisent la facture

Toutefois, comme en 2022, les prix sont nettement plus élevés que les années précédentes, rapporte cette étude. C’est le cas en Belgique et dans les pays voisins, à l’exception de la France. La raison en est le niveau élevé des prix sur les marchés de gros de l’électricité. Les mesures gouvernementales, telles que la réduction de la TVA sur l’électricité à 6 % en Belgique (d’abord de manière temporaire, puis de manière permanente), réduisent la facture.

Contrairement aux années précédentes, les ménages et entreprises belges raccordés à l’électricité basse tension ont les factures d’électricité les plus basses (395 euros/MWh), juste derrière la France. Dans ce pays, le produit standard pour les ménages reste réglementé par le gouvernement.

En Belgique, ce sont les ménages et les PME flamands qui paient le moins pour l’électricité, suivis de près par Bruxelles et la Wallonie. Les coûts de réseau, les surcharges et les redevances sont restés relativement stables dans les trois régions belges.

Des prix de l’électricité compétitifs pour les entreprises sur le réseau moyenne tension

Pour la deuxième année consécutive, les grands consommateurs professionnels et industriels raccordés à la moyenne tension paient davantage pour la composante énergétique en Belgique, révèle encore cette étude comparative.

« Nous constatons également cette augmentation dans nos pays voisins, à l’exception de l’Allemagne, qui a introduit un plafonnement des prix », peut-on lire dans le communiqué de la CREG.

En France et au Royaume-Uni, les grands consommateurs professionnels et industriels paient beaucoup plus qu’en Belgique. Par rapport à 2022, la Belgique obtient également de meilleurs résultats pour ce groupe de consommateurs dans la comparaison des prix avec d’autres pays. Cela s’explique en partie par la réduction temporaire des droits d’accises spéciaux destinés à ce groupe cible.

Une facture de gaz naturel moins élevée pour les ménages en Belgique que dans les pays voisins

Pour les ménages, la Belgique est le pays le moins cher pour le gaz naturel en 2023 (113 euros/MWh), suivie de près par la France. Par rapport aux pays voisins, les coûts de réseau, les redevances et les surcharges sont plus élevés en Belgique. La réduction de la TVA sur le gaz naturel à 6 % joue un rôle important dans cette différence, commente la CREG.

Les Pays-Bas sont le pays le plus cher pour les familles. Ceci est principalement dû à la composante énergétique plus élevée. Les Pays-Bas sont suivis par le Royaume-Uni. Les coûts de réseau y pèsent plus lourd que dans les autres pays. En Belgique, la Flandre est légèrement moins chère que Bruxelles et la Wallonie en raison de redevances et surcharges moins élevées.

Des factures d’énergie abordables pour les ménages vulnérables

L’étude compare également la part du revenu disponible que les ménages en Belgique et dans les pays voisins consacrent à leurs factures d’énergie. Elle tient compte des mesures sociales en matière d’énergie dans chaque pays, telles que la réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz naturel ou l’octroi de diverses primes ou de tarifs réduits.

Au début 2023, les ménages belges disposant d’un revenu moyen (après déduction des frais de logement) dépensent environ 6,7 % de leur revenu pour les factures d’énergie. Il n’y a qu’en France que ce pourcentage est inférieur (6,4 %).

Pour les familles belges aux revenus les plus faibles, les factures d’énergie représentent une part moins importante (environ 7 %) de leurs revenus que dans nos pays voisins.

Aux Pays-Bas, en deuxième position, la part des factures d’énergie dans le revenu des ménages les plus vulnérables est d’environ 16 %. En Belgique, les familles vulnérables bénéficient du tarif social. Cela leur permet de bénéficier d’importantes réductions de prix sur leurs factures, explique le régulateur.