Electricité: pas de risque de pénurie cet hiver

La disponibilité du parc de production d’électricité belge sera élevée cet hiver, selon le rapport hivernal d’ENTSO-E, l’Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport, publié vendredi.

Les perspectives pour l’hiver sont rassurantes, ajoute le gestionnaire du réseau à haute tension Elia. Toutefois, si la centrale nucléaire de Doel 4 reste hors service plus longtemps, davantage d’électricité sera nécessaire et cela pourrait entraîner une hausse des prix.

Aucune indisponibilité n’est prévue sur le réseau Elia pour la période décembre-février. “Par conséquent, dans des conditions normales de marché, la Belgique devrait avoir un besoin limité d’importation d’électricité (moins de 1 gigawatt) tout au long de l’hiver”, a déclaré ENTSO-E.

Doel fermé

L’organisation attire toutefois l’attention sur la situation de Doel 4. Fin septembre, une inspection y avait révélé que l’enveloppe extérieure du réacteur nucléaire était endommagée. Le redémarrage de l’unité – qui a fait l’objet d’inspections en vue d’une prolongation de sa durée de vie jusqu’en 2035 – a donc été reporté de plus d’un mois, à la fin de ce mois de novembre. Si Doel 4 reste indisponible pendant l’hiver, en combinaison avec d’autres réductions de capacité imprévues, des températures extrêmes et une faible production d’énergie renouvelable, la situation d’urgence en matière d’importation pourrait alors s’aggraver, selon ENTSO-E. Elle pourrait d’abord passer à 4 GW, puis à 3 GW.



Pas de plan de délestage

Selon Elia, ces analyses, basées sur les informations actuelles en matière de disponibilité, sont “rassurantes” pour cet hiver. “L’activation du plan de délestage pour cause de pénurie n’est donc pas à l’ordre du jour”, selon le gestionnaire belge.

“Dans des conditions normales (consommation moyenne, production moyenne d’énergie éolienne et indisponibilité moyenne des unités de production), la Belgique peut répondre à la demande d’énergie en hiver”, affirme-t-il. Dans des conditions extrêmes, en raison d’une combinaison de facteurs, une pénurie d’importation plus importante est attendue, reconnait Elia, mais elle est “encore gérable”. L’entreprise se montre également vigilante quant à la disponibilité des centrales nucléaires en France.

Cette analyse suppose que Doel 4 sera reconnecté au réseau début décembre. Et l’analyse dans le cas où la centrale serait indisponible plus longtemps donne un “message rassurant”, ajoute-t-on chez Elia. “Nous ne voyons pas de problèmes immédiats pour la sécurité d’approvisionnement. Il y a toutefois bien un besoin d’importation plus important, ce qui risque d’entraîner une hausse des prix”, prévient le gestionnaire. Il pourrait également y avoir un impact sur la planification interne des travaux d’Elia, mais sans conséquences externes. Chez Engie, il n’y a actuellement aucune mise à jour concernant Doel 4. Le producteur et fournisseur d’énergie s’attend à un redémarrage à la fin du mois de novembre, selon sa porte-parole.