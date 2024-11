Pas de vent et pas de soleil : les prix de l’électricité explosent

Le temps sombre, peu venteux et plus froid de ces derniers jours pousse les prix du marché de gros de l’électricité à leurs niveaux les plus élevés depuis près d’un an.

Le prix pour livraison ce mardi atteint 137 euros le mégawattheure, soit le plus haut niveau depuis fin novembre 2023. Vers 18h00, le prix du mégawattheure atteindra même 325 euros, au plus haut depuis décembre 2022.

Le prix pour livraison sera encore plus élevé demain/mercredi : 152 euros le mégawattheure, avec un pic à 363 euros entre 18 et 19h00. En Allemagne, où la dépendance à l’énergie éolienne est très importante, le prix pourrait même atteindre 800 euros.

Les explications, selon Matthias Detremmerie, négociant en énergie chez le fournisseur Elindus, se trouvent dans le ciel: il n’y a pratiquement pas de vent en Europe de l’Ouest et les panneaux photovoltaïques produisent peu. A cela s’ajoutent des températures plus froides.

Enfin, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Doel, dont la capacité est d’un millier de mégawatts, est à l’entretien jusqu’à la fin novembre.

Matthias Detremmerie ne s’attend pas à une accalmie dans l’immédiat mais la situation n’est pas non plus inquiétante, car le mois de novembre est traditionnellement un mois plus compliqué sur le marché de l’électricité.