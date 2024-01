Brûler les déchets pour produire l’électricité nécessaire aux engins: voici à quoi pourraient ressembler les chantiers du futur

Les engins de chantier s’électrifient aussi, peu à peu. Mais les travaux peuvent être loin des sources d’énergie. C’est là qu’un brûleur, qui transforme les déchets en énergie, pourrait intervenir.

L’électrification du parc automobile est une des pistes envisagées pour lutter contre le réchauffement climatique. Cela compte aussi pour d’autres sources d’émissions parmi les modes de transport, comme les camions, les tracteurs et les engins de chantier.

Sauf que pour ces derniers, il se peut que les travaux soient loin du réseau électrique… en pleine campagne ou dans une forêt. L’utilisation de machines électriques, comme des excavatrices, peut donc être compliqué – car on ne sait pas les recharger.

Brûleur de déchets pour la charge électrique

C’est là que veut intervenir une nouvelle invention au nom de BioCharger de la compagnie américaine Air Burners, qui fabrique des incinérateurs et autres machines de destruction de déchets. Son nom ne nous dit peut-être rien en Europe, mais deux autres marques sont présentes dans cette invention, notamment le groupe Rolls-Royce qui a participé au développement de la batterie et de la station de recharge électrique, rapporte le média spécialisé Electrek. Volvo quant à lui fournit le bulldozer utilisé lors de la phase test, qui court actuellement. Il s’agit du Volvo EC230, un engin de 23 tonnes, électrique, qui sera commercialisé plus tard cette année.

Mais qu’est-ce que le BioCharger ? C’est un incinérateur mêlé à une centrale électrique, à une batterie et à une station de recharge électrique. Fonctionnement : lorsque les ouvriers doivent couper des arbres pour faire des travaux, ils peuvent les jeter dans cette machine. Le bois est ensuite brûlé dans un circuit fermé. La chaleur dégagée est transformée en énergie puis stockée dans une batterie. Les ouvriers peuvent alors recharger leur pelleteuse, mais aussi d’autres outils de petite taille ou leur smartphone, etc.

« Alors que les machines électriques deviennent de plus en plus populaires dans la lutte contre le changement climatique, lorsqu’il s’agit de gestion forestière, nous devons avoir des solutions pratiques pour charger les machines électriques loin des sources d’énergie traditionnelles », explique ainsi Brian O’Connor, président d’Air Burners. « Le BioCharger d’Air Burners offre cette solution… d’une manière économique et respectueuse de l’environnement. »

Emissions de gaz à effet de serre

Il ajoute qu’on évite donc de brûler le bois à l’air libre, ce qui est encore souvent fait pour éliminer les déchets (notamment aux États-Unis). Ce qui est une importante source d’émissions de CO 2 , là où cette technique de circuit fermé d’Air Burners permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait néanmoins laisser du bois coupé sur place également, car la forêt a besoin de cette matière qui se décompose pour se régénérer et produire de la nouvelle terre.

Air Burners précise encore que les cendres resteraient riches en nutriments et pourraient ensuite être mélangées à la terre, pour les agriculteurs par exemple.