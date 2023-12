Des panneaux solaires verticaux, entre les rangées de céréales : la nouvelle symbiose entre l’agriculture et la production d’énergie

Les panneaux solaires verticaux prennent moins de place et produiraient de l’énergie de manière plus efficace que les panneaux classiques, horizontaux. Quels sont les avantages et les différences ?

des panneaux au-dessus de canaux ou dans des pâturages : pour l’intégration de panneaux solaires dans la nature et dans des espaces ruraux, il y a de plus en plus d’exemples. Il y a d’ailleurs souvent une symbiose entre les panneaux et leur environnement. Placés sur un canal, ils font de l’ombre et diminuent l’évaporation de l’eau (tout en restant frais grâce au passage de l’eau). Dans un pâturage, les bêtes peuvent en profiter comme abri.

Pâturage d’une ferme chinoise, contenant des panneaux photovoltaïques. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Une nouvelle tendance commence à émerger dans ce domaine, aussi appelé l’agrivoltaïque (agriculture + énergie photovoltaïque) : les panneaux verticaux à double-face. Ils peuvent notamment être installés dans des champs, entre les « lignes » des tracteurs.

Voilà une manière de profiter de l’immense espace que sont les champs et terrains agricoles, en perdant beaucoup moins de place que si les panneaux étaient installés de manière horizontale. C’est important, car cette question de l’espace peut être conflictuelle, entre les besoins de l’agriculture et ceux de la transition énergétique.

Exploitation d’un champs contenant des panneaux verticaux. Image : Next2Sun.

Invention allemande, extension internationale

Derrière ces panneaux se trouve la société allemande Next2Sun. En Allemagne, des champs sont d’ailleurs déjà dotés de ces installations. Et la société voit les choses en grand : elle vient d’annoncer une extension de ses activités aux États-Unis, avec une première installation de panneaux dans le Vermont. Des recherches pour des projets en Inde et au Royaume-Uni ont également déjà été annoncées, plus tôt cette année. Des panneaux sont déjà installés en France et en Autriche. Et pourquoi pas en Belgique, où les champs recouvrent une large partie du territoire ?

Aux États-Unis, il s’agit d’un terrain de 1,5 hectare. Il contiendra 69 panneaux (à double-face), avec une distance de plus ou moins dix mètres entre les lignes, pour donner une idée de la taille du projet. Les travaux commenceront au début de l’année prochaine.

L’entreprise ne propose pas uniquement des panneaux solaires verticaux pour l’agriculture d’ailleurs : ce système peut aussi être installé comme clôture autour d’un jardin, par exemple.

Quelle différence entre les panneaux verticaux et les panneaux classiques ?

Comme dit plus haut, ces panneaux prennent beaucoup moins de place que des panneaux classiques. Mais il y a une autre grande différence : l’orientation. Si les panneaux classiques sont habituellement orientés plein sud, ceux-ci sont font face à l’est et à l’ouest. L’ensoleillement est donc différent, tout comme le pic de la production d’énergie : les panneaux verticaux produisent plus le matin et à la fin de l’après-midi ou en début de soirée. Soit justement quand la demande est plus forte. Selon Next2Sun, le rendement énergétique serait donc plus important que sur des panneaux horizontaux, surtout en hiver.

Surface blanche : le marché spot de l’électricité. Courbe orange : les panneaux verticaux. Courbe bleue : les panneaux classiques. Image : Next2Sun.

Ce qui ne veut pas dire que les panneaux verticaux doivent remplacer les autres, loin de là. Les deux technologies sont complémentaires dans la production d’énergie. Avec les deux, ensemble, il est possible de tirer plus d’énergie du soleil, sur une même journée.

Ils pourraient ainsi représenter une source de revenus supplémentaire pour les agriculteurs, qui peuvent proposer ces panneaux en leasing sur leurs terrains pour d’autres entreprises ou vendre l’énergie produite, estime la société (ou la consommer et réduire leur facture, c’est selon).