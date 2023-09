70% de combustibles verts dans les aéroports européens d’ici 2050

La décarbonation des transports continue en Europe. Et c’est aujourd’hui au tour de l’aviation.

C’est une nouvelle mesure qui est sortie du chapeau estampillé « Fit for 55 », le plan de l’Union européenne qui doit nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Et ainsi garantir notre neutralité carbone – c’est-à-dire avoir un équilibre entre le CO2 émis et celui retenu – d’ici 2050.

Et après avoir exigé l’arrêt de la vente de voiture thermiques en 2035, et planchant actuellement sur une règle similaire pour les poids lourds, c’est donc au tour du secteur de l’aviation que l’UE veut « encourager » à utiliser des carburants durables.

Le calendrier fixé par Bruxelles se veut « ambitieux », et obligera ainsi les aéroports et les fournisseurs de carburant européens à disposer d’au moins 2% de carburants d’aviation écologiques à partir de 2025. Une part qui augmentera ensuite tous les cinq ans: 6% en 2030, 20% en 2035, 34% en 2040, 42% en 2045 et donc 70% en 2050.

Mais le Parlement précise qu’une portion du mélange de carburants utilisé par les aéroports et les fournisseurs inclura aussi des carburants dits de synthèse comme l’e-kérosène. Les carburants de synthèse sont un mélange d’hydrocarbures non dérivés du pétrole, fait à partir d’une autre source comme la houille, ou à partir de gaz naturel (biométhane). Ainsi, ils devront représenter une part de 1,2% en 2030, 2% en 2032, 5% en 2035 et atteignant progressivement 35% en 2050.

Comparer la performance écologique des vols

Selon les nouvelles règles fixées par l’UE, le terme « carburants durables pour l’aviation » désignera donc les carburants de synthèse, certains biocarburants produits à partir de résidus agricoles ou forestiers, d’algues, de biodéchets, d’huiles de cuisson usagées ou de certaines graisses animales. Les carburéacteurs recyclés produits à partir de gaz résiduels et de déchets plastiques seront également considérés comme écologiques.

Les eurodéputés ont précisé que les carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que les carburants dérivés de palme et de soja, ne seront pas considérés comme écologiques, ne répondant pas aux critères de durabilité. Les eurodéputés ont également inclus l’hydrogène renouvelable au mélange de carburants durables, une technologie « prometteuse » pour ces derniers.

Enfin, vous aimez les labels ? Et bien en voici encore un ! Afin de « promouvoir la décarbonation » dans le secteur de l’aviation, les députés du Parlement européen ont décidé de lancer un label européen pour afficher « la performance environnementale des vols ». Cet écolabel, déployé à partir de 2025, indiquera l’empreinte carbone d’un vol par passager et les émissions de CO2 par kilomètre. Les usagers pourront ainsi comparer les performances environnementales des vols des différentes compagnies aériennes.

Une fois approuvées par le Conseil, ces nouvelles mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024, avec certaines dispositions qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.