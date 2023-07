Les stations pour carburants alternatifs en passe d’être déployées à travers l’Europe

Ravitaillement en hydrogène, points de recharge électrique : les pays européens vont devoir accélérer le mouvement.

C’est l’un des chantiers les plus importants de l’Europe actuellement : décarboner nos routes. Cela a commencé par la fin de la vente de voiture thermique d’ici 2035, puis par l’établissement de nouvelles normes CO2 pour les poids lourds (toujours en cours de discussion).

Mais il ne suffit pas d’interdiction et de réduction de l’utilisation des énergies fossiles pour réussir cette décarbonation. Il faut évidemment trouver des alternatives et surtout, les rendre accessibles.

C’est tout l’enjeu du déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR), dont la réglementation a été adoptée cette semaine. Le but est donc de créer davantage de stations de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs, avec un calendrier de déploiement pour les années à venir dans toute l’Europe.

Les faits à retenir

Pour les voitures et camionnettes, des stations de recharge rapide d’au moins 150 kW devront être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport à travers les pays de l’Union européennes, formant le “réseau transeuropéen de transport” (RTE-T, zone de transport unique européenne devant couvrir toute l’UE à l’horizon 2030). L’objectif doit être rempli à partir de 2025.

En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds d’une puissance de 350 kW et plus, des stations de recharge seront aussi déployées tous les 60 km le long du réseau central RTE-T. La distance réglementaire entre les stations sera allongée à 100 km pour le reste du réseau RTE-T. Mise en place entre 2025 et 2030.

L’hydrogène, un des carburants alternatifs sur lequel compte le plus l’UE, les stations pour les voitures et les camions doivent être déployées dans tous les nœuds urbains (Bruxelles, Anvers en Belgique) et tous les 200 km le long du réseau central RTE-T. Déploiement à partir de 2030.

Pour les ports maritimes (Anvers, Gand, Ostende, Zeebruges en Belgique), ces derniers vont devoir fournir de l’électricité à quai à ces bateaux d’ici 2030. Côté aéroports (Bruxelles Zaventem en Belgique), ceux-ci devront fournir de l’électricité aux aéronefs en stationnement à toutes les portes d’embarquement d’ici 2025 et à tous les postes de stationnement au large d’ici 2030.

Protéger les droits des consommateurs

Le règlement stipule que le but est aussi de permettre aux utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l’hydrogène un paiement facile aux points de recharge ou de ravitaillement. C’est-à-dire pouvoir payer par carte bancaire ou dispositifs sans contact, sans avoir besoin d’un abonnement, et en toute transparence sur les prix.

Et comme pour les stations essence, les exploitants des points de recharge ou de ravitaillement doivent fournir aux consommateurs des informations complètes sur la disponibilité, le temps d’attente ou les prix dans les différentes stations.

Ce règlement, après adoption formelle par le Conseil de l’Union européenne, sera publié au Journal officiel de l’UE après l’été et entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. Les nouvelles règles s’appliqueront six mois après la date d’entrée en vigueur du règlement.