Les avions DHL voleront en partie à l’huile de friture depuis Brussels Airport

La société allemande de transport de colis DHL a prévu de faire livrer sur une année 25.000 tonnes de carburant d’aviation durable (SAF) à Brussels Airport, a-t-elle annoncé jeudi. Ainsi, elle remplacera un tiers du kérosène traditionnel par du carburant plus respectueux de l’environnement, extrait de graisses animales et d’huile de friture, entre autres.

Le SAF constitue l’un des moyens de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l’aviation, qui représentent environ 3% des émissions mondiales. La différence réside dans le processus de production, car les deux carburants libèrent la même quantité de CO2 durant le vol.



L’inconvénient majeur de ce carburant d’aviation durable est qu’il est, en moyenne, trois fois plus cher que le kérosène traditionnel. Selon DHL, cela pose moins de problèmes dans le transport de fret que dans celui de passagers, plus sensible aux prix. “Les entreprises clientes sont davantage disposées à payer pour des solutions plus durables”, a-t-elle indiqué.



Avec un contrat portant sur 25.000 tonnes ou près de 200.000 barils, DHL assure être “de loin le plus gros client de carburant d’aviation durable à Brussels Airport”. La société de transport de colis propose chaque jour une cinquantaine de vols depuis et vers l’aéroport bruxellois, principalement de nuit.



DHL ambitionne désormais de remplacer 30% de sa consommation mondiale de kérosène par du SAF d’ici à 2030, d’autant plus que les moteurs d’avion n’ont pas besoin d’être adaptés.



Brussels Airport a pour sa part pour objectif que ce carburant alternatif représente 5% de la consommation totale de kérosène des compagnies aériennes d’ici à 2026. Cette année, l’aéroport a d’ailleurs lancé une prime SAF pour les compagnies aériennes, soutenue par le gouvernement fédéral, à laquelle ont notamment adhéré DHL et Brussels Airlines.