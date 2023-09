La Belgique est le pays d’Europe qui subit le plus important stress hydrique

La sécheresse, les fuites de canalisations et les mauvaises politiques sont quelques-uns des facteurs qui contribuent au problème de la pénurie d’eau en Europe. La Belgique est le pays d’Europe où le stress hydrique est le plus important en raison de la densité de sa population et de la médiocrité de ses infrastructures.

L’agriculteur Pepe Gilabert est déjà confronté à la réalité d’un avenir où l’eau se fera rare. Le sol de ses oliveraies a la consistance du sel et, cette année, il ne pourra compter que sur 30 % de sa récolte d’olives. Les oliveraies de Gilabert étaient autrefois alimentées par des réserves d’eau souterraines, mais celles-ci sont tellement épuisées que les agriculteurs de sa région d’Andalousie acheminent désormais l’eau par canalisation jusqu’à leurs arbres. Cette année, la sécheresse sévère et précoce ne leur fournit que la moitié de l’eau dont ils ont besoin. « C’est une spirale diabolique », déplore le paysan.

La sécheresse et les incendies de forêt qui ont frappé le sud de l’Europe cet été sont les signes les plus évidents d’un problème complexe et profondément enraciné de pénurie d’eau, qui s’aggrave à mesure que le climat change. « Aucun pays d’Europe ne peut se dire protégé », a déclaré Xavier Leflaive, qui dirige l’équipe chargée de l’eau au sein de la direction de l’environnement de l’OCDE.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, la sécheresse dans l’Union européenne a « augmenté de façon spectaculaire ». Le nombre de zones et de personnes touchées a augmenté de près de 20 % entre 1976 et 2006. L’Institut des ressources mondiales a prédit en 2020 que la demande mondiale en eau douce dépasserait de 56 % l’offre disponible d’ici à 2030. C’est un écart plus important que les 40 % prévus par le cabinet de conseil McKinsey en 2009.

Problème belge

Les tensions ont atteint un tel niveau en France et en Espagne que des émeutes ont éclaté entre les agriculteurs, qui sont les plus gros consommateurs de ressources en eau du continent européen, et les groupes de défense de l’environnement. Dans les années à venir, un mélange de politiques mal menées, d’intérêts particuliers et de changement climatique rapide devrait encore aggraver la situation.

Habitués depuis longtemps à des hivers frais et à des précipitations élevées et constantes, les décideurs politiques européens ont tendance à accorder peu d’attention à l’approvisionnement en eau. « La plupart des réglementations en eau en Europe sont des héritages de périodes d’abondance. Elles doivent être réformées pour tenir compte de la pénurie », explique Leflaive. « Il s’agit de réformes très délicates et politiquement difficiles, mais elles sont essentielles.»

Les conséquences d’une pénurie sont graves pour les agriculteurs. Mais elles toucheront également les ménages et d’autres secteurs, notamment la production d’électricité. L’eau est en effet nécessaire pour refroidir les centrales nucléaires et produire de l’énergie hydroélectrique. Le problème ne se limite pas non plus aux régions les plus arides d’Europe. L’enchevêtrement des réglementations locales en matière d’eau, les fuites de canalisations et les conditions météorologiques extrêmes font que même les régions les plus humides d’Europe, comme la Pologne ou l’Allemagne, évoluent en zones de stress hydrique.

La Belgique, connue pour son temps gris, est le pays d’Europe où le stress hydrique est le plus important en raison de sa densité de population et de la médiocrité de ses infrastructures, selon l’indice du World Resources Institute WRI.

Distribution laxiste

L’Europe se réchauffe plus vite que les autres continents. Mais d’autres problèmes aggravent la situation. Le débit des eaux de fonte des Alpes, cruciales pour l’approvisionnement en eau, diminue. En outre, la sécheresse de ces dernières années a entraîné une sécheresse encore plus importante. Les sols frappés par la sécheresse ne retiennent pas non plus suffisamment l’eau de pluie, ce qui épuise les réserves d’eau souterraine.

« Le problème est que nous avons trop peu d’eau de surface, car c’est la ressource la plus facilement disponible. On puise dans les eaux souterraines et on les utilise à un rythme beaucoup plus élevé qu’elles ne se reconstituent », explique Geoff Townsend, industriel chez Ecolab, une société de services liés à l’eau. Malgré les inquiétudes liées à la pénurie de l’or bleu, la distribution dans l’Union européenne est encore si laxiste qu’en moyenne, 25 % de l’eau potable est perdue à cause de fuites dans les canalisations, selon l’organisme industriel EurEau. La Bulgarie, la Roumanie et l’Italie figurent en tête de liste des plus grands contrevenants. À Rome, 42 % de l’eau s’infiltre dans des infrastructures qui, dans certains quartiers, remontent à l’époque de l’Empire romain.

Sous-investissement chronique

Au Royaume-Uni, environ un cinquième de l’eau fournie est perdue chaque année. Thames Water et Northumbrian Water ont déclaré l’année dernière que la vague de chaleur record de 40 degrés de l’été et le froid de l’hiver avaient provoqué une forte augmentation des ruptures de canalisations. Mais les critiques affirment que les problèmes liés au climat ont été exacerbés par le sous-investissement chronique des services publics dans les infrastructures.

Pour les dirigeants de l’industrie de l’eau, les fuites sont non seulement une perte d’eau, mais aussi d’argent. Pourtant, il est difficile de les identifier et de les éliminer. Toutes ces fuites sont appelées « eau non facturée ». Il faut produire de l’eau potable. Cela coûte de l’argent, elle coule alors dans les tuyaux, mais si elle n’arrive pas jusqu’au robinet, vous ne touchez pas d’argent », explique Denis Bonvillain, responsable des affaires européennes pour le groupe français Veolia, spécialisé dans l’eau et les déchets. Mais selon M. Leflaive, de l’OCDE, il n’est pas rentable de réparer toutes les fuites. Une perte d’eau d’environ 10 % est considérée comme le meilleur scénario possible. « Aller plus loin nécessite des investissements très lourds et n’en vaut probablement pas la peine », a-t-il déclaré.

L’exemple de la Flandre

L’eau étant généralement gérée par une mosaïque d’entreprises locales et d’autorités municipales, les décideurs politiques au niveau national et européen ont également du mal à prendre des mesures. Dans l’Union européenne, plus de 78 000 entreprises de tailles différentes sont actives dans la réutilisation, le traitement et la distribution de l’eau. Marc Bierkens, professeur d’hydrologie à l’université d’Utrecht, affirme qu’il n’y a « presque pas » de pays qui encouragent les efforts d’économie d’eau. La Flandre est l’une des exceptions : les ménages y paient un tarif de base qui augmente en fonction de leur consommation.

Traditionnellement, les tarifs de l’eau sont relativement bon marché pour les ménages européens par rapport aux factures d’énergie, ce qui laisse moins d’argent aux entreprises pour effectuer les réparations essentielles. En Irlande, il n’existe pas de tarif de base pour les ménages.

Augmenter les prix

Selon l’OCDE, tous les pays de l’UE, à l’exception de l’Allemagne, doivent augmenter leurs dépenses annuelles en eau de plus de 25 % pour se conformer aux règles de l’UE en matière d’eau potable et d’eaux usées. « Il est de notoriété publique que le prix payé pour l’eau ne reflète pas encore le coût réel de l’extraction, du transport, de l’utilisation et de la pollution », déclare Cate Lamb, directrice mondiale de la sécurité de l’eau chez CDP, qui aide les entreprises et les gouvernements à contrôler leur impact sur l’environnement.

L’organisation sectorielle Water Europe a recommandé d’accorder plus d’attention aux types d’eau utilisés à différentes fins, comme l’eau recyclée pour l’industrie et l’agriculture, tandis que l’eau de pluie est conservée pour la consommer. Le coût de l’inaction « serait cinq fois plus élevé que l’investissement nécessaire » pour que l’industrie puisse faire face aux risques de pénurie d’eau à l’avance, a déclaré l’organisation.

Des technologies propres avides d’eau

Mais le problème ne se limite pas à l’eau potable, à l’eau de cuisine, à l’eau de lavage et à l’eau de culture. Les technologies propres, essentielles aux efforts déployés par l’Europe pour s’éloigner des combustibles fossiles, sont également avides d’eau. La coalition industrielle Energy Transitions Commission a déclaré que l’eau nécessaire à la production d’électricité, à l’électrolyse de l’hydrogène, au refroidissement des centrales nucléaires et à la capture du carbone pourrait atteindre 58 milliards de mètres cubes par an d’ici 2050, soit environ le double de la consommation actuelle d’eau potable de l’Europe. L’extraction de minéraux essentiels à la production de véhicules électriques et de turbines éoliennes pourrait augmenter ce chiffre de 4 à 5 milliards de mètres cubes supplémentaires par an, selon le rapport.

Nos infrastructures ne résistent pas à la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d’eau. À Rotterdam, les ponts-levis sensibles à la chaleur sont aspergés d’eau. Photo : ANP / Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

À cela s’ajoute un réseau sans cesse croissant de centres de données, qui utilisent de grandes quantités d’eau pour leurs systèmes de refroidissement et d’humidification, ainsi que la demande de fabrication de semi-conducteurs de haute technologie, qui nécessite de l’eau « ultra-pure » traitée pour le lavage des puces. Le centre de données de Google à Saint-Ghislain, en Belgique, a consommé 270,6 millions de litres l’année dernière, soit l’équivalent de 408 piscines olympiques. Les industries telles que la production alimentaire et le textile, qui ont besoin de grandes quantités d’eau pour des processus tels que le nettoyage des légumes ou la fixation des colorants, sont également menacées.

« Le problème s’aggrave »

« Le problème s’aggrave », déclare James Leten, directeur de programme à l’Institut international de l’eau de Stockholm. « La principale question est de savoir comment s’y adapter de manière démocratique. Johannes Cullmann, directeur du climat et de l’eau à l’Organisation météorologique mondiale, estime que les agriculteurs européens ne sont pas suffisamment encouragés à s’engager dans une gestion proactive de l’eau, car lorsqu’ils sont frappés par la sécheresse, les gouvernements ont tendance à les tirer d’affaire en leur fournissant de l’eau ou en les indemnisant pour les mauvaises récoltes.

Les politiques ont quelque peu évolué. Les règles européennes sur la réutilisation de l’eau sont entrées en vigueur en juin et Bruxelles a obligé les États membres à travailler sur des plans de gestion de la sécheresse. Le président français Emmanuel Macron s’est fixé pour objectif de réutiliser un dixième des eaux usées d’ici à 2030. Le Royaume-Uni envisage d’apposer des étiquettes obligatoires sur les nouvelles toilettes et machines à laver afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau.

Mais Geoff Townsend d’Ecolab pense que les décideurs politiques n’agissent pas assez vite. Selon lui, le plus important est de recueillir des données sur la manière dont l’eau manque et sur les endroits où elle manque. « Il y a une crise bien avant que l’eau ne cesse de couler du robinet », affirme-t-il.

Financial Times