Le prix des pâtes va-t-il exploser?

Sécheresse et autres conditions météorologiques défavorables ont fragilisé les récoltes de blé dur. De quoi encore augmenter les prix des pâtes, déjà impactés par la guerre en Ukraine?

Le Canada a connu une sécheresse importante, et cela se ressent sur les récoltes de blé dur. Le hic, c’est que ce pays produit la moitié de l’offre mondiale de la céréale. Le Canada n’est pas le seul à souffrir: Espagne et Etats-Unis ont également connu des épisodes de sécheresse. Et l’Italie et la France, aussi grandes productrices, ont subi des intempéries qui ont endommagé leurs cultures.

Voir le reportage de Canal Z : Les intempéries menacent nos récoltes

La production mondiale devrait donc être au plus bas depuis 22 ans, selon le Conseil international des céréales, et les stocks mondiaux, baisser à un niveau jamais connu en 30 ans. Résultat, le prix de référence, l’European Durum Wheat Futures, a augmenté de 27% en juillet. D’autres pays, comme la Turquie, connaissent une très bonne récolte. Les exportations vers l’Italie et ses producteurs de pâtes ont donc fortement augmenté. De quoi limiter la hausse du prix, pour l’instant. D’autant que la Russie continue aussi d’exporter.

Lire aussi | La Russie dessine les nouvelles routes du blé

Mais les experts sont inquiets. “Il n’y aura pas assez de blé dur pour approvisionner le monde entier à un niveau de demande normal”, a expliqué à Reuters l’analyste Severine Omnes-Maisons, du bureau de consultance Stratégie Grains. “Sans le Canada, les prix ne vont qu’augmenter”, a ajouté Vincenzo Martinelli, de la fédération des meuniers italiens, Italmopa. Reste à voir de quelle manière producteurs et intermédiaires répercuteront cette hausse du prix de la matière première sur celui des pâtes. Mais l’assiette de spaghetti bolo’ pourrait bien devenir plus chère: les récoltes de tomates et d’olives souffrent aussi…