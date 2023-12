« La sortie du fossile est actée! »: les réactions des partis politiques à l’accord de la COP28

Les différents partis politiques belges ont réagi à l’accord obtenu à la COP28 de Dubaï.

La coprésidente de Groen, Nadia Naji, a réagi mercredi de manière prudente et positive à l’accord conclu lors du sommet sur le climat qui s’est tenu à Dubaï. Elle juge encourageant le fait que, pour la première fois, la volonté de se diriger vers un avenir sans énergie fossile ait été mentionnée. Selon elle, la Belgique peut jouer un rôle de pionnier dans la transition énergétique rapide.

Un texte final appelant à « une transition hors des combustibles fossiles » a été approuvé mercredi lors du sommet des Nations unies sur le climat à Dubaï (COP28). C’est la première fois qu’un tel appel est lancé lors d’un sommet sur le climat. « Pour la première fois dans l’histoire, il a été dit que nous voulions aller vers un avenir sans énergie fossile et polluante, ce qui donne de l’espoir », a réagi Nadia Naji. « Maintenant, il s’agit surtout de faire en sorte que cela se produise, et vite. Ce n’est que si nous accélérons vraiment le rythme que l’objectif de 1,5 degré restera en vue. » Grâce aux connaissances et à la technologie présentes en Belgique, elle pense que notre pays peut ouvrir la voie à un changement rapide.

Rénovation massive des habitations

Pour Vooruit, l’accord sur une transition hors des combustibles fossiles est historique. Il appartient à présent à l’Union européenne de concrétiser aussi rapidement que possible la transition vers une énergie propre et payable. L’eurodéputée Kathleen Van Brempt a fait observer qu’actuellement, l’Union européenne subsidie chaque année l’énergie fossile à hauteur de 50 milliards d’euros. A ses yeux, il faut un plan pour sortir progressivement de ce mécanisme. Les socialistes flamands plaident pour que les investissements soient orientés vers l’énergie durable, la rénovation massive des habitations et l’efficacité énergétique. La politique climatique doit être socialement équitable, ont-ils souligné, comme Groen.

« La sortie du fossile est actée!«

La sortie du fossile est actée ! Le signal est important et était indispensable , le boulot commence maintenant ! #COP28 #FossileFree pic.twitter.com/FiBGV2z9Ka — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) December 13, 2023



« La sortie du fossile est actée!« , a réagi sur X la ministre belge du Climat, Zakia Khattabi. « Sous la pression d’une grande majorité de pays, et avec les États insulaires et l’Union Européenne en tête, nous résolvons enfin le tabou des négociations sur le climat », a déclaré la ministre à l’agence Belga dans la foulée de l’accord. « Il est évident que nous devons abandonner les combustibles fossiles. Le fait que le monde entier le dise clairement aujourd’hui est historique! Cela a pris près de 30 ans ! ».

Mme Khattabi appelle à « tracer la voie à suivre » afin que la transition « soit juste et possible pour chaque pays et chaque citoyen ». Dès l’ouverture de la COP28, les Etats participants avaient également adopté le texte de mise en oeuvre du fonds sur les « pertes et dommages » climatiques dans les pays vulnérables. La création de celui-ci constitue « une avancée importante », a estimé Mme Khattabi. Pour elle, le véritable enjeu se situe cependant dans les années à venir: « c’est maintenant que les émissions mondiales doivent atteindre leur maximum et commencer à diminuer. Le fait que le monde veuille encore travailler ensemble sur cette question est porteur d’espoir », a-t-elle conclu.