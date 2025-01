Trump gracie Ross Ulbricht, figure culte du mouvement libertarien et héros de la sphère crypto

Donald Trump a gracié le créateur du site illégal “Silk Road”. Cette plateforme en ligne a vendu pour des millions de dollars de drogues à travers le monde. Il est aussi une figure culte au sein d’une partie de la communauté crypto, mais aussi du mouvement libertarien.

“Je viens d’appeler la mère de Ross William Ulbricht pour lui faire savoir qu’en son honneur et celui du mouvement libertarien, qui m’a soutenu si ardemment, j’ai le plaisir de signer une grâce totale et inconditionnelle pour son fils”, a déclaré le nouveau président américain sur Truth Social.

Ebay de la drogue

Une libération qui laisse un goût étrange puisque Ross Ulbricht avait été condamné en 2015 – deux fois et sans possibilité de libération – à la prison à perpétuité pour trafic de stupéfiants et opérations commerciales illégales.

Son site, créé en janvier 2011, a servi à vendre de nombreux biens illégaux sur le “darkweb”, dont 200 millions de dollars de drogues. Il a été fermé par la police fédérale américaine (FBI) en octobre 2013. Il a été considéré un temps comme le plus grand site de vente de drogues en ligne au monde. Parfois surnommé l'”Ebay de la drogue”, il permettait notamment d’acquérir héroïne, cocaïne, LSD et d’autres produits illégaux ou faux documents grâce au bitcoin, en garantissant l’anonymat de ses dizaines de milliers d’acheteurs à travers le monde.

L’homme de 40 ans était aussi accusé d’avoir commandité cinq meurtres.

Pas une surprise

Donald Trump avait promis de le libérer lors d’un discours en mai devant la convention du parti libertarien, un mouvement marginal qui prône les libertés individuelles et un rôle minimal du gouvernement. Le cas d’Ulbricht était devenu une véritable croisade dans les cercles libertariens qui dénonçaient sa condamnation comme une atteinte aux principes du libre marché.

Cette grâce survient alors que Donald Trump avait fait de la loi et de l’ordre des piliers de sa campagne électorale, accusant sans cesse les démocrates d’être indulgents à l’égard de la délinquance et de la criminalité. Trump s’était aussi engagé à imposer la peine de mort aux trafiquants de drogue. Il n’est donc pas à une contradiction près.

Une figure culte du monde des cryptomonnaies, mais tous ne sont pas ravis

Celui qui utilisait le pseudonyme « Dread Pirate Roberts » (le redoutable pirate Roberts), tiré du personnage fictif du livre The Princess Bride, a aussi beaucoup de fans parmi les amateurs de cryptomonnaies. Le bitcoin venait à peine d’être inventé que Silk Road l’avait déjà adopté. Ce qui en ferait l’une des premières plateformes à avoir utilisé cette monnaie numérique. Elle aurait aussi largement contribué à en révéler tout le « potentiel »

Mais aujourd’hui, cette libération ne réjouit pas tous les acteurs de la crypto. Un secteur qui essaye vaille que vaille de se défaire de sa réputation interlope. Cette libération et sa promotion en inquiètent plus d’un. D’autant plus qu’à part cette grâce présidentielle et le lancement de sa propre cryptomonnaie, Trump n’a encore sorti aucun décret lié aux cryptomonnaies.