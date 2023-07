Le Bitcoin gagne 25% en moins d’un mois : quelles sont les raisons de cette nouvelle hausse ?

Après le lancement d’un fonds lié au Bitcoin, par le mastodonte des marchés financiers BlackRock, la plus importante des cryptomonnaies a de nouveau le vent en poupe. Elle atteint des sommets ce jeudi et est au plus haut en 13 mois.

Le Bitcoin est de nouveau en pleine forme. Depuis le 15 juin, il a gagné 25%, affichant près de 31.400 dollars ce jeudi. Il faut retourner à juin 2022 pour retrouver ce niveau. Sur l’année 2023, sa valeur a presque doublé, affichant une hausse de 90%.

Après un début d’année flamboyant et une montée jusqu’à la barre des 30.000 dollars en avril, le bitcoin s’était un peu calmé. Mais depuis la mi-juin, il remonte la pente.

ETF

C’est qu’à cette date, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs du monde, a déposé une demande auprès du gendarme boursier américain, la SEC, pour créer un ETF lié au prix du Bitcoin. Un ETF est un fonds négocié en bourse, dont les parts s’échangent comme des actions.

Il donnerait ainsi accès aux cryptomonnaies à des investisseurs qui ne veulent pas s’y exposer directement. C’est aussi une marque de confiance pour le Bitcoin, si une société de l’envergure de BlackRock commence à miser sur le jeton et à investir.

Surtout que BlackRock n’est pas le seul à avoir déposé cette demande. D’autres sociétés d’investissement ont rapidement suivi le mastodonte. Voilà plusieurs éléments qui peuvent attirer des investisseurs vers l’or numérique, et qui poussent donc les prix vers le haut.

L’actif de l’année ?

Avec cette belle performance, le Bitcoin bat largement le marché. Le S&P 500 par exemple affiche une hausse de plus de 16% sur la même période. Le marché européen, avec l’Euro Stoxx 50, ne gagne quant à lui que 11%.

Le jeton est un des actifs les plus performants cette année, mais certaines entreprises font encore mieux. Nvidia par exemple, grâce au boom de l’IA, a vu sa valeur presque tripler (+195%). Tesla affiche une hausse de plus de 160%. Meta est aussi dans le vert, avec +136%.