Belfius et BlackRock innovent dans le non coté

La banque et le gestionnaire d’actifs s’associent sur le marché belge pour le lancement d’un nouveau fonds d’investissement à long terme spécialisé dans les actifs alternatifs.

Depuis la mi-mai, les clients private banking et wealth management de la banque Belfius ont le privilège de pouvoir investir dans un tout nouveau fonds d’investissement alternatif construit par BlackRock: le BlackRock Future Generations Private Equity Opportunities ELTIF.

De quoi s’agit-il? D’un nouveau fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF, pour European Long-Term Investment Fund) ciblant des opportunités dans le domaine de l’investissement non coté. Le ticket d’entrée a été fixé à 125.000 euros. Outre des frais de gestion et de performance classiques, sont également prélevés des droits d’entrée. Les clients de Belfius bénéficiant, dans le cadre de cette exclusivité de lancement sur le marché belge, de conditions tarifaires préférentielles.

Economie en transition

Jouant la carte des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), le fonds a pour objectif de financer les entreprises en croissance à travers cinq thèmes d’investissement: la santé et le bien-être, le climat, les ressources, l’éducation et l’inclusion financière. D’une durée de 10 ans, il vise entre 25 et 35 investissements maximum.

“L’idée est, par exemple, d’apporter comme co-investisseur du capital de croissance aux entreprises, y compris européennes qui facilitent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, ce qui demande des cycles d’investissement à long terme”, situe Charles Symons, responsable commercial pour la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock.

Intérêt pour les investisseurs qui monteraient à bord? D’abord, un rendement potentiellement à deux chiffres, vu le caractère illiquide et à long terme du placement. Ensuite, “dans un marché marqué par une volatilité accrue, des taux d’intérêt en hausse, des tensions géopolitiques et un protectionnisme croissant, le rôle de l’investissement alternatif devient plus important que jamais dans un portefeuille diversifié en termes de risque et de performance”, ajoute Charles Symons.

Partenariat

Pourquoi Belfius a-t-il choisi de proposer le produit à ses clients? “Depuis plusieurs années, nous mettons l’accent sur le développement de nos activités dans le domaine du private banking et du wealth management, explique Olivier Onclin, patron du retail, private et business banking. Proposer ce type de produit est une conséquence logique de ce choix stratégique. Et puis, la demande est là.”

D’ailleurs, Belfius n’exclut pas d’aller plus loin à l’avenir. “Nous travaillons en étroite collaboration avec BlackRock depuis maintenant trois ans, ajoute Olivier Onclin. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent avoir accès aux gestionnaires de BlackRock. Dans ce contexte, il n’est pas impossible que ce type de placement dans du non-coté soit un jour accessible à un public plus large dans le réseau retail de la banque, avec un ticket d’entrée moins élevé. Mais les placements alternatifs deviennent de plus en plus mainstream, à condition bien sûr qu’ils restent de qualité”, conclut le dirigeant de Belfius.