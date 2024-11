Le bitcoin frôle la barre des 90.000 dollars, propulsé par l'”effet Trump”

Le bitcoin approchait mardi dans les premiers échanges en Asie la barre des 90.000 dollars, propulsé par un “effet Trump”. La première devise numérique par capitalisation a culminé à 89.599 dollars vers 00h20, avant de reculer à 89.200 dollars vers 02h30.

Les cryptomonnaies continuent de s’envoler avec le retour prévu à la Maison-Blanche de Donald Trump, vainqueur de l’élection présidentielle américaine qui promet de déréglementer ce secteur, à contre-courant de l’approche plus restrictive privilégiée par l’actuel président Joe Biden.

“La position favorable aux cryptomonnaies de Trump et sa promesse audacieuse de faire des Etats-Unis la ‘capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies’ ont injecté un nouveau carburant dans la frénésie des devises numériques”, a souligné Stephen Innes de SPI Asset Management. Sur le marché des changes le dollar progressait de 0,1% face à la devise nippone, à 153,90 yens pour un dollar. Il était stable face à la monnaie commune européenne, à 1,0654 dollar pour un euro.