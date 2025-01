Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH) : quelle cryptomonnaie offre le plus d’opportunités ?

Bitcoin ou Ethereum ? Le Bitcoin est souvent considéré comme “l’or du numérique”, tandis qu’Ethereum est perçu comme son “pétrole”.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) sont les deux cryptomonnaies les plus importantes. Bien qu’elles reposent toutes deux sur la technologie blockchain, elles ont des objectifs différents et possèdent des caractéristiques uniques. Le Bitcoin est souvent vu comme de « l’or numérique », une valeur refuge, tandis que la blockchain Ethereum sert de « pétrole numérique », alimentant un écosystème décentralisé fait d’applications et de contrats intelligents (smart contract).

Alors, quelle cryptomonnaie offre le plus d’opportunités : Bitcoin ou Ethereum ? Et quel impact la politique favorable aux cryptos de Trump pourrait-elle avoir sur ces deux monnaies numériques ?-

Bitcoin : stabilité et rareté

Lancé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est devenu la cryptomonnaie la plus connue et la plus valorisée au monde. Conçu comme une monnaie numérique décentralisée permettant le transfert de valeur sans intermédiaire bancaire, le Bitcoin a un approvisionnement fixe de 21 millions d’unités, ce qui lui confère une rareté attrayante en tant que réserve de valeur, en particulier en période d’incertitude économique.

« Le Bitcoin est, selon moi, le meilleur choix pour ceux qui ont peu de connaissances en crypto ou qui recherchent un investissement sûr », affirme Gwen Busseniers, fondateur de CryptoSchool.be. «Le Bitcoin est facile à comprendre, s’est imposé comme la norme de l’or numérique et reste le réseau le plus décentralisé et sécurisé. »

Avantages du Bitcoin :

– Rareté et protection contre l’inflation : son offre limitée à 21 millions d’unités constitue une base solide pour la préservation de sa valeur.

– Décentralisation : aucune entité ou gouvernement ne contrôle le réseau.

– Réserve de valeur : le Bitcoin s’est imposé comme une couverture contre l’inflation et est adopté par de grands investisseurs institutionnels.

Inconvénients du Bitcoin :

La lenteur des transactions : des blocs sont ajoutés toutes les 10 minutes, ralentissant les transactions. Consommation énergétique élevée : le mécanisme de Proof of Work (PoW) nécessite une puissance de calcul importante et une consommation électrique élevée. Fonctionnalités limitées : contrairement à l’Ethereum, le Bitcoin ne prend pas en charge les contrats intelligents (smart contract) ni les applications décentralisées.

L’Ethereum est-il un complément innovant à la blockchain traditionnelle de Bitcoin ? Tuur Demeester, figure influente du monde crypto en Belgique, reste sceptique :

«L’Ethereum a subi environ dix-sept hard forks. Un hard fork est une mise à jour majeure qui modifie les règles de la blockchain, rendant les versions antérieures incompatibles. Cela signifie que quelques acteurs majeurs prennent les décisions, ce qui centralise le contrôle. Contrairement au Bitcoin, conçu pour fonctionner sans contrôle centralisé. »

Des maximalistes du Bitcoin (des fervents adeptes du bitcoin), comme le journaliste américain Max Keiser, sont particulièrement critiques : « le Bitcoin est la seule solution pour échapper au contrôle des élites financières. L’Ethereum, en revanche, est un système centralisé et considère même l’ethereum comme du “shitcoin”. »

Keiser, ancien animateur de The Keiser Report sur la chaîne russe RT, est connu pour ses critiques acerbes du système financier et ses déclarations provocantes.

Ethereum : le moteur de l’innovation

Lancé en 2015 par le programmeur canado-russe Vitalik Buterin, l’Ethereum offre bien plus qu’une simple monnaie numérique. Il a été conçu pour héberger des applications décentralisées (dApps) et des contrats intelligents, ce qui en fait un moteur clé pour des secteurs comme la finance décentralisée (DeFi) et les NFT.

« l’Ether est la monnaie du réseau Ethereum. L’Ethereum est comme une grande ville remplie d’entreprises – boulangers, banques, cordonniers –, permettant la création d’applications et de services innovants », explique Tim Broekmans, analyste crypto et fondateur de TradePremium.be. “Cela rend l’Ethereum plus polyvalent et utile que le Bitcoin, qui sert principalement de réserve de valeur.”

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, croit en l’avenir d’Ethereum : « l’Ethereum pourrait devenir la plus grande cryptomonnaie du monde. Le Bitcoin est une réserve de valeur bien conçue, mais l’Ethereum pourrait être l’infrastructure de Web3.0. »

Toutefois, il met en garde contre la concurrence : « l’Ethereum est en compétition avec des réseaux comme Solana et Polkadot. Mais les applications construites sur l’Ethereum seront révolutionnaires dans les prochaines années. »

Depuis son passage à la preuve d’enjeu (Proof of Stake ou PoS) en 2022, l’Ethereum a considérablement amélioré son efficacité énergétique et sa scalabilité (gérer un grand nombre de transactions rapidement et efficacement ndlr). Contrairement au Bitcoin, l’Ethereum ne repose plus sur un minage intensif en énergie, ce qui participe à l’image plus durable de la deuxième plus importante blockchain.

Avantages d’Ethereum :

– Polyvalence : supporte les contrats intelligents et les applications décentralisées (dApps).

– Transactions plus rapides : les blocs sont ajoutés toutes les 15 secondes ce qui assure un traitement rapide. – Efficacité énergétique : la transition vers PoS a réduit la consommation d’énergie de plus de 99 %.

« La technologie Ethereum est déjà adoptée par des géants comme JP Morgan et BlackRock. »

— Tim Broekmans (TradePremium.be)

« La technologie Ethereum est déjà adoptée par des géants comme JP Morgan et BlackRock. » — Tim Broekmans (TradePremium.be)

Inconvénients d’Ethereum :

– Pas d’offre limitée : contrairement à Bitcoin, il n’y a pas de plafond fixe pour l’émission d’Ether.

– Centralisation partielle : environ 60 % de l’Ether « staké » est détenu par quelques grandes entités.

– Concurrence accrue : des projets comme Solana et Polkadot offrent des alternatives plus rapides et moins coûteuses.

Quel impact de la politique de Trump ?

Avec la réélection de Donald Trump, la politique américaine sur les cryptos prend une nouvelle direction. Son récent décret sur les actifs numériques marque une approche plus favorable que sous Joe Biden. Ses plans visant à inclure les cryptomonnaies dans les réserves nationales ont attiré l’attention. Bien qu’aucune déclaration directe n’ait été faite concernant Ethereum ou la DeFi, l’appel plus large à une réglementation plus claire et à la protection des services bancaires pour les entreprises cryptographiques pourrait également être favorable à Ethereum et à des plateformes similaires.

L’effet sur le marché a été immédiat : le Bitcoin a grimpé à 105 000 $, tandis qu’Ethereum a enregistré une hausse plus modérée certes mais non moins marquée.

L’abrogation de la règle SEC SAB 121, qui imposait aux banques de considérer les cryptos comme des passifs, ouvre de nouvelles perspectives pour la cryptosphère, y compris l’Ethereum.

Toutefois, les experts rappellent que la mise en œuvre des politiques de Trump prendra du temps et que la volatilité restera un facteur clé. Néanmoins, les changements de politique sont largement considérés comme un pas dans la bonne direction pour une acceptation et une intégration plus large des cryptomonnaies dans le tissu économique des États-Unis.

Alors Bitcoin ou Ethereum ?

Le choix entre Bitcoin et Ethereum va dépendre des objectifs d’investissement et de la tolérance au risque des investisseurs.

– Bitcoin comme valeur refuge dans un marché crypto instable : pour ceux qui recherchent une réserve de valeur stable et une protection contre l’inflation, Bitcoin reste le meilleur choix. Comme l’indique Busseniers : « Pour les débutants, je recommande toujours Bitcoin. »

– Ethereum comme opportunité de croissance : pour les investisseurs souhaitant miser sur l’innovation et les avancées technologiques, l’Ethereum offre de grandes opportunités. Broekmans souligne : « La technologie est déjà adoptée par de grands acteurs comme JP Morgan et BlackRock. »

Cependant, il faut surtout miser sur la diversification selon Busseniers : « Il est important de bien diversifier et de considérer également des concurrents comme Solana et Polkadot. La diversification est cruciale dans ce secteur. »

Profil de risque

Bitcoin et Ethereum jouent des rôles différents dans l’univers des cryptomonnaies. Bitcoin reste la référence ultime en matière de réserve de valeur et de stabilité, tandis qu’Ethereum est le moteur de l’innovation blockchain avec de nombreuses applications possibles.

Dans un portefeuille crypto idéal, ces deux actifs se complètent : Bitcoin comme fondation solide et Ethereum comme moteur de croissance. Votre choix dépendra de votre profil de risque et de votre vision de l’avenir de la technologie blockchain.

Avertissement : ceci n’est pas un conseil en investissement, mais une simple présentation d’idées. Faites toujours vos propres recherches. Gardez à l’esprit que les cryptomonnaies restent hautement spéculatives, tandis que la réglementation et l’incertitude fiscale en Europe peuvent représenter une menace potentielle.