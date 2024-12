Résilience: Bosaq, de l’eau potable partout

Avec son purificateur d’eau, BOSAQ vise à créer de l’eau potable pour les communautés touchées par la pénurie d’eau. Pour ce faire, elle collabore avec les autorités locales. Bosaq remporte le Trends Impact Award for Resilience et le Global Impact Award among SMEs.

Les organisations résilientes réagissent de manière proactive aux événements inattendus. Ce sont des organisations apprenantes, dotées d’une structure solide de processus, de procédures, de systèmes et de personnes qui gèrent efficacement les crises. Nous recherchons des projets qui renforcent la résilience face aux perturbations sociales et environnementales, telles que les accidents industriels, les épidémies, les événements climatiques, les crises de l’eau et la perte de biodiversité.

“BOSAQ développe des solutions pour la crise mondiale de l’eau.” C’est ainsi que Roy Coppieters, membre du jury et directeur de Business Resilience & Crisis Leadership chez PwC, résume les activités de l’entreprise. Le projet de l’entreprise de technologie de l’eau de Flandre-Orientale fournira de l’eau potable à quelque 10.000 personnes dans 13 villages reculés du Suriname.

Le Suriname est très vulnérable au changement climatique. L’élévation du niveau de la mer et les inondations contaminent l’eau douce des rivières avec de l’eau de mer. “En garantissant un approvisionnement en eau stable et de qualité, BOSAQ améliore la résilience des villages les plus reculés”, déclare Roy Coppieters. “Lorsque ces communautés ont un accès plus facile à l’eau potable, cela favorise le développement socio-économique et l’égalité des sexes, explique Hira Mehmood, chief product officer de BOSAQ. Les femmes et les enfants, en particulier, doivent souvent parcourir de longues distances pour trouver de l’eau. On estime que la moitié des femmes du Suriname sont analphabètes.”

BOSAQ mène des projets similaires au Ghana, au Botswana, au Rwanda et en Moldavie, en collaboration avec les gouvernements locaux.

Depuis cet été, nos autorités publiques sont entrées dans le capital de BOSAQ, via une participation de la Société fédérale de participations et d’investissement. Le potentiel est important, car selon les Nations unies, 3 millions de personnes meurent chaque année à cause de la mauvaise qualité de l’eau et du manque d’accès à l’eau potable.

Également pour l’industrie

C’est en 2017 que Jacob Bossaer a fondé l’entreprise avec Pieter Derboven, après avoir travaillé pendant cinq ans comme ingénieur “eau” en Antarctique, à la station Princesse Elisabeth. Sur cette base polaire, l’eau doit être utilisée avec beaucoup de parcimonie. Bosaq travaille également pour l’industrie. L’entreprise a ainsi construit pour TotalEnergies à Schoten une installation qui transforme l’eau des canaux en eau déminéralisée, laquelle peut être utilisée comme matière première pour les liquides de refroidissement. Cette installation permet de réduire la consommation d’eau de ville de 25.000 m3 par an.

A l’origine de tous ces projets, il y a Q-Drop, une merveille technologique capable de purifier tous les types d’eau pour en faire de l’eau potable, qu’il s’agisse d’eau de rivière, de mer, souterraine ou usée. Cette machine fonctionne grâce à l’énergie de panneaux solaires. Elle est transportée en pièces détachées et assemblée sur place.

“L’entreprise n’adopte pas une position condescendante, mais travaille avec les populations locales pour trouver la solution. Celles-ci reçoivent tous les outils dont elles ont besoin pour se développer et devenir plus résilientes”, estime Hugo Marynissen, membre du jury, professeur à l’université d’Anvers et expert en gestion de crise. BOSAQ assure la formation des populations afin qu’elles puissent réparer elles-mêmes les machines en cas de panne.

