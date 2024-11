Economie circulaire: Out of Use, une seconde vie pour l’électronique

Les employés qui souhaitent donner une seconde vie à leurs vieux appareils électroniques peuvent les apporter chez Out of Use. L’entreprise familiale les revend ensuite sur sa boutique en ligne avec l’idée de prolonger la durée de vie des appareils électroniques.

Économie circulaire

Selon la Ellen MacArthur Foundation, l’économie circulaire repose sur trois piliers : éliminer les déchets et la pollution, réutiliser les produits et matériaux, et restaurer la nature. Cela peut impliquer l’utilisation de matériaux renouvelables ou la refonte de produits, projets, services, installations ou processus pour les rendre plus durables et adaptés aux principes de l’économie circulaire.

Nominés 2024 : Aqualex, Aurubis, Circl, Coliseum Construction, Comanso, deSter, Hasa Optix, Hublet, Out of Use, Reazn Belgium, Relieve Group, Reloved, Veolia et Yuman Village.

Les entreprises disposent de nombreux ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres appareils électroniques qui ne sont plus utilisés. Il en résulte un amas invisible d’appareils inutilisés et mis au rebut qui prennent la poussière dans un coin oublié. Out of Use conclut des contrats avec des entreprises et leur achète ces appareils pour leur donner une seconde vie.

L’entreprise familiale de Beringen évalue les appareils électroniques, supprime les données qui pourraient encore s’y trouver et les prépare à la réutilisation en les nettoyant à fond et en vérifiant qu’ils ne présentent pas de défauts techniques. Les employés des clients Out of Use et les particuliers peuvent ensuite acheter ces produits remis à neuf à un prix réduit sur la boutique en ligne Back in Use.

En remettant sur le marché ces appareils mis au rebut, le projet vise à prolonger la durée de vie des appareils électroniques et à contribuer à un modèle de consommation plus durable. Les appareils qui ne peuvent être réutilisés sont démantelés par des professionnels et débarrassés des matériaux dangereux. Ces matériaux primaires sont ensuite recyclés en matières premières secondaires.

Une approche holistique

Out of Use souhaite qu’il y ait le moins d’obstacles possible pour les entreprises. Elle souhaite décharger ses clients autant que possible, afin qu’ils n’aient pas à se préoccuper des différents aspects du processus. Out of Use propose donc un service complet, allant de la collecte des appareils à la destruction des données, en passant par l’établissement de rapports sur les émissions de carbone et la fourniture de garanties pour les appareils remis à neuf.

Grâce à cette approche holistique, l’apport est non seulement économique mais aussi environnemental. En travaillant en étroite collaboration avec des organisations de protection de la nature telles que Natuurpunt et Natagora, le projet contribue aussi à la protection de l’environnement et de la biodiversité. Par exemple, ING, client de Out of Use, a permis, grâce au projet, de créer 35.000 m² d’espaces naturels en Belgique.

Out of Use ne travaille actuellement qu’avec des entreprises belges, mais suscite aussi de l’intérêt dans les pays voisins. Dans les prochains mois, l’entreprise prévoit donc d’élaborer un plan d’action pour dupliquer sa boutique en ligne et devenir active sur d’autres marchés.

L’histoire des appareils déclassés a forcément parlé à nos juges. Nous vivons dans une société où les smartphones et les tablettes sont changés dès qu’un nouveau modèle arrive sur le marché. Out of Use propose une solution globale, à la fois pour l’économie circulaire et pour rendre l’électronique accessible à tous. En collaborant en plus avec des organisations sociales locales et des organisations de protection de la nature, l’entreprise familiale atteint de nombreux objectifs de durabilité ESG. C’est pourquoi elle a également été nominée pour le Global Trends Impact Award.