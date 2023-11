Pause à la BCE: quid pour les taux d’épargne?

De nombreuses banques ont augmenté leurs taux ces dernières semaines. La “fin” des hausses des taux de la Banque centrale européenne va-t-elle modifier la donne?

Remue-ménage sur le marché de l’épargne ces derniers temps. L’une après l’autre, les banques ont annoncé des hausses de taux d’intérêt de leurs comptes clients. Epargne Tempo d’ING atteint même le cap symbolique de 3% (taux total) alors que MeDirect a surpris le marché avec une nouvelle formule offrant un taux de base record de 2%. Jusqu’où cette course se poursuivra-t-elle?

La boussole du taux d’épargne, c’est en effet surtout le taux de dépôt à la Banque centrale européenne (BCE). Or, après de nombreuses hausses, cette dernière a appuyé sur pause: son taux de dépôt reste à 4% et devrait y “être maintenu pendant une durée suffisamment longue”. D’où cette question légitime: les taux d’intérêt sur l’épargne approchent-ils déjà d’un plafond? Pas sûr, dès lors que cette décision de la BCE n’est pas le seul élément à prendre en compte. “

La BCE a relevé ses taux d’intérêt très rapidement depuis juillet 2022, rappelle Peter Vanden Houte, économiste en chef de ING Belgique, à Trends- Tendances. Les banques n’avaient pas pu suivre puisque le taux d’intérêt de leur portefeuille de prêts n’avait pas été relevé aussi rapidement. Ce dernier oscille autour de 2% et n’augmente que faiblement. Les taux d’épargne ne peuvent donc qu’augmenter faiblement eux aussi. Or, les demandes de prêts hypothécaires chutent en 2023. Par conséquent, il faudra encore plus de temps pour renouveler le portefeuille de prêts avec des taux d’intérêt plus élevés.»

En clair, les banques possèdent encore une marge de manœuvre pour continuer à augmenter les taux d’épargne au fur et à mesure que le taux de ces portefeuilles s’accroît. Surtout pour les comptes classiques, dont les taux demeurent très bas.