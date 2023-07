MeDirect, cette petite banque qui propose les meilleurs taux sur le compte d’épargne

Spécialisée dans les solutions d’épargne en ligne, la plateforme offre actuellement les taux les plus élevés du marché, sans conditions particulières.

Les meilleurs taux du marché sans conditions. Voilà ce que propose MeDirect sur ses livrets d’épargne. Alors que le rendement du livret est reparti à la hausse un peu partout, les clients de la petite banque en ligne reçoivent, depuis le 4 juillet dernier, un taux de base sur le compte Dynamic qui s’élève à 1,20 % accompagné d’une prime de fidélité de 0,30 %. Soit un rendement global qui monte à 1,50 %. A condition bien sûr de laisser son argent sur le compte durant toute une année.

Encore plus rémunérateur, le compte Fidelity offre pour sa part un taux global qui s’établit à 2,3 % (taux de base de 0,60 % + prime de fidélité de 1,70 %). Et ce, sans autre condition particulière non plus que celle de ne pas toucher à son argent pendant un an. Ce qui en fait la meilleure offre du moment.

Passeport belge

Filiale belge du groupe MeDirect, basé à Malte, mais essentiellement actif en Belgique et aux Pays-Bas, MeDirect Belgium bénéficie d’un agrément délivré par les autorités de contrôle belges. “En tant que banque belge disposant d’une licence bancaire belge, nous sommes supervisés par la FSMA et la BNB. Ce qui veut dire que nous tombons sous le système belge de la garantie des dépôts, qui sont couverts auprès de la banque jusqu’à 100.000 euros par personne”, indique Steven De Backer, directeur marketing chez MeDirect.

Présente sur le marché belge depuis 2013, la banque totalise chez nous plus de 80.000 clients qui lui ont confié un total de plus de trois milliards d’euros (épargne et produits d’investissement). C’est bien évidemment sa structure de petite banque en ligne ne devant pas supporter la charge d’un large réseau d’agences bancaires (bâtiment, personnel, etc.) qui lui permet de mieux rémunérer l’épargne de ses clients.

Trading online

A côté des produits d’épargne classiques, MeDirect propose également des services de courtier en ligne permettant d’acheter et de vendre des titres en Bourse. Via sa formule MeSolo, elle donne accès à plus de 9.000 actions. L’offre est également constituée d’un vaste choix d’obligations, d’ETF et de fonds. Des fonds pour lesquels “aucun frais d’entrée ni droits de garde ne sont prélevés”, précise Steven De Backer.

Avec MeManaged, la banque s’est également lancée dans la gestion de portefeuille entièrement digitalisée. Disponible à partir de 5.000 euros, la solution offre la possibilité de faire fructifier ses avoirs au travers de portefeuilles composés d’ETF et de fonds indiciels (fonds qui suivent l’évolution de la Bourse) commercialisés par le géant de la gestion d’actifs BlackRock.

Banque complète

Jouant la carte du challenger proposant un rapport qualité-prix attractif, la plateforme s’est également dotée d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau baseline (My Money, My Choices) et d’une nouvelle appli mobile. But ? “Redonner au consommateur le contrôle de son argent. C’est pour cela que nous développons notre offre, notre gamme de produits, nos canaux, etc. Le staff a quasiment doublé en trois ans. Nous comptons actuellement une bonne cinquantaine de collaborateurs. Notre objectif est de devenir dans le futur une banque complète 100 % digitale”, conclut Steven De Backer.