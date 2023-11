Les comptes d’épargne belges allégés de 28,5 milliards en deux mois

Les comptes d’épargne réglementés en Belgique se sont allégés de 28,5 milliards d’euros en l’espace de deux mois, ressort-il mardi des données de la Banque nationale de Belgique. La raison principale est le succès du bon d’Etat à un an, via lequel le pays a levé 21,9 milliards fin août.

Entre fin juillet et fin août, les comptes d’épargne réglementés s’étaient déjà allégés de 18 milliards d’euros, à 279,29 milliards. Fin septembre, une nouvelle dizaine de milliards avaient quitté ces comptes, qui totalisaient alors 268,92 milliards d’euros.

Ces 28,5 milliards n’ont pas tous quitté les banques, puisque certaines d’entre elles ont proposé des comptes à terme avec un rendement concurrentiel.

Néanmoins, comptes d’épargne et courants confondus, l’évolution du flux est tout de même négative pour les institutions bancaires, puisque plus de 30 milliards d’euros en ont été retirés en août et septembre. La somme totale en comptes courants est passée de 304,46 milliards d’euros à la fin du mois de juillet à 289,05 milliards d’euros à la fin du mois de septembre.