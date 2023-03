Les clients de Credit Suisse continuent à retirer de l’argent de leur compte

Credit Suisse continue de lutter contre les sorties de liquidités, qui ont ralenti mais sans que la tendance s’inverse, a indiqué la banque mardi dans son rapport annuel.

Le groupe zurichois a subi l’année dernière des retraits massifs de liquidités, de 123,2 milliards de francs (environ 126 milliards d’euros), dont 110,5 milliards (environ 113 milliards d’euros) au seul quatrième trimestre. « Ces reflux se sont stabilisés à des niveaux bien moindres, mais n’ont pas encore inversé la tendance à la date de publication du rapport », a ajouté l’établissement dans le document.

Ces sorties de fonds ont conduit le numéro deux bancaire helvétique à utiliser en partie de ses réserves de liquidités, faisant passer certains indicateurs sous le seuil requis par les régulateurs.

« L’incapacité à inverser ces reflux et à rétablir nos actifs sous gestion et les dépôts pourraient avoir un important effet négatif sur le résultat de nos activités et notre situation financière« , a averti l’établissement.

L’action Credit Suisse s’est inscrite en forte baisse lundi, touchant un nouveau point bas historique, dans un marché très inquiet pour les banques européennes après la faillite de l’américaine SVB.