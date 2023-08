Les banques continuent à supprimer des centaines de distributeurs de billets

L’année dernière, les banques belges ont à nouveau supprimé plus de 10% des points de retrait d’argent. Plus de 350 distributeurs automatiques de billets ont disparu en un an.

Le gouvernement fédéral a conclu, en mars, un accord avec le secteur financier, destiné à maintenir le nombre de ces distributeurs. Les deux parties ont convenu qu’il devrait y avoir au moins un distributeur dans chaque commune d’ici à 2025. La tendance ne va pas dans ce sens, rapportent L’Echo et le Tijd ce vendredi.

Les Points cash, c’est-à-dire les distributeurs automatiques mis en place par quatre grandes banques (réunies dans le groupement Batopin), sont censés permettre la réalisation de cet objectif. Mais, par rapport à l’été dernier, moins de 200 de ces points de retrait génériques ont été installés alors que, dans le même temps, les banques suppriment leurs propres distributeurs automatiques à un rythme plus rapide.

Toujours moins nombreux

Pris tous ensemble, ces distributeurs de billets sont donc toujours moins nombreux (- 376 points de retrait en un an). À la fin du mois de juillet de cette année, on ne comptait plus que 3.049 lieux comprenant au moins un point de retrait, alors qu’ils étaient encore plus de 3.400 l’été dernier, soit une chute de pas moins de 10%.

Ce sont surtout les quatre grandes banques qui continuent de réduire le nombre de leurs distributeurs automatiques de billets. Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis et ING ont rayé de la carte plus de 500 lieux desservis par un distributeur automatique à leur nom. Cela représente une baisse spectaculaire d’un peu moins de 30% en un an.