ING, grande gagnante de la course aux milliards du bon d’Etat

Grâce à son compte à terme promotionnel, ING Belgique a récupéré plus du double de la somme investie l’an dernier par ses clients dans le bon d’Etat lancé par Vincent Van Peteghem, soit 5,5 milliards d’euros.

On le sait, les banques ont largement gagné la bataille des du bon d’Etat. Les 22 milliards investis en septembre 2023 par les Belges dans la première offre à un an de l’Etat sont quasiment en totalité revenus chez elles. Mais comme le révèle la publication de résultats d’ING, le grand gagnant de cette course aux milliards est la filiale belge du groupe bancaire néerlandais.

Le compte à terme lancé cet été par ING Belgique a en effet été un énorme succès. Il a drainé pas moins de 5,5 milliards d’euros vers les comptes de la maison de l’avenue Marnix, alors qu’un an plus tôt, cette dernière avait vu 2,6 milliards d’euros quitter ses comptes pour prendre la direction du bon d’Etat à un an lancé par le ministre des Finances sortant Vincent van Peteghem.

Une offre canon d’ING

Il faut dire qu’après la mauvaise surprise de septembre 2023, ING et compagnie n’ont pas lésiné sur le marketing pour récupérer leur butin. Pour convaincre les épargnants, la banque au lion orange est ainsi arrivée sur le marché avec un nouveau compte à terme spécial “bon d’Etat”. Un compte promotionnel dont le taux se montait à 3,80 % (avant précompte mobilier). Un taux auquel il fallait en outre ajouter un petit bonus de 0,20 %. Une prime dont ont pu bénéficier tous les clients qui se sont pré-inscrits durant le mois d’août, jusque peu avant l’émission du nouveau bon d’Etat.

Résultat ? Une offre canon. La meilleure du marché, même. A tel point que la promotion et que la campagne publicitaire qui l’a accompagnée ont contraint un certain nombre d’autres banques, dont KBC et Belfius, à réagir et à s’aligner sur les conditions de la filiale belge d’ING. Ce qui n’a donc pas empêché celle-ci de collecter plus du double de la somme placée par ses clients dans le bon d’Etat de septembre 2023.

Revers de la médaille

De son côté, BNP Paribas Fortis, en revanche, n’a pas réussi à récupérer la totalité des 6,9 milliards d’euros investis l’an dernier par ses clients dans l’offre du gouvernement. Ces derniers ont réinvesti 5,6 milliards d’euros dans les produits lancés au début de l’été par la première banque du pays pour repartir avec une part du gâteau, essentiellement des bons de caisses.

Bien sûr, toute médaille a son revers. Même si nombre de clients n’ont pas pu profiter des beaux taux offerts dans la mesure où ceux-ci étaient réservés à l’argent frais (venant du remboursement du bon d’Etat ou en provenance d’une autre banque), ces campagnes promotionnelles, combinées à la baisse des taux d’intérêt directeurs de la BCE, ont un coût pour les principales intéressées Ainsi, les activités de banque de détail d’ING en Belgique se sont tassées à 478 millions d’euros de revenus d’intérêts au troisième trimestre de cette année. Soit une baisse sensible de 12 % par rapport aux 478 millions dégagés sur la même période en 2023 et une diminution de 9,5 % par rapport aux 528 millions engrangés par la banque au deuxième trimestre de cette année. Preuve une fois de plus que tout finit toujours par se payer, en finance comme ailleurs.