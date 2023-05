HSBC: la proposition de scission fait des adeptes

La banque HSBC, dont le siège est à Londres mais qui génère le plus gros de ses bénéfices en Asie, fait face aux demandes de certains de ses actionnaires de scinder le groupe, lors de son assemblée générale vendredi.

« Ces dernières années, HSBC a obtenu de bien meilleurs résultats dans ses opérations en Asie par rapport à ses opérations occidentales », pointe une résolution déposée par des actionnaires minoritaires et non soutenue par la direction du groupe. « En février 2021, HSBC a annoncé un virage stratégique vers le marché asiatique et un retrait du marché occidental », pourtant « les activités asiatiques continuent de subventionner dans les faits la partie occidentale de l’entreprise, au détriment des actionnaires mondiaux de HSBC », affirme la résolution, soutenue par Ping An, principal actionnaire de la banque.

Des réformes structurelles ?

Ses auteurs demandent « des réformes structurelles qui peuvent inclure (mais sans s’y limiter) la séparation des activités asiatiques des activités occidentales, une réorganisation stratégique et une restructuration ». L’assureur chinois Ping An mène depuis plusieurs mois une campagne en faveur d’une scission des activités asiatiques afin de dégager davantage de valeur. Dans une rare prise de parole publique, il avait estimé en avril que les performances de la banque n’étaient pas à la hauteur et que le groupe avait échoué à « relever les défis clé de son modèle d’entreprise ».

Une récente amélioration de la performance

Le groupe bancaire HSBC a toutefois publié un bond de son bénéfice net part du groupe de 274,8% sur un an au premier trimestre 2023. Mais l’assureur estime que la récente amélioration des performances n’est liée qu’à la hausse des taux d’intérêt, qui a désormais atteint son pic, invoquant aussi la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine pour justifier la restructuration.

La proposition de scission fait des adeptes parmi les petits investisseurs à Hong Kong, certains exprimant leur frustration face à l’annulation des dividendes par la banque pendant la pandémie. Mais HSBC a appelé ses actionnaires à se prononcer contre les projets de scission, affirmant que cette option se traduirait par des pertes pour les investisseurs. Le conseil d’administration d’HSBC est « convaincu » que la banque « doit se focaliser sur l’exécution de sa stratégie actuelle, qui fonctionne, et est la meilleure manière de générer plus de valeur pour les actionnaires dans les années à venir », avait-il assuré le mois dernier.