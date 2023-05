Feu vert pour le rachat de Credit Suisse par UBS

Bruxelles a approuvé jeudi le rachat de la banque en difficulté Credit Suisse par la banque helvétique UBS, estimant que la fusion ne posait aucun problème de concurrence en Europe.

La Commission européenne a estimé que « la fusion ne réduirait pas significativement la concurrence » sur les marchés de la banque d’investissement et des services financiers. « L’entité combinée continuera à faire face à une pression concurrentielle significative de la part de nombreux concurrents », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Le 19 mars, UBS, avait accepté, sous la pression des autorités helvétiques, d’acheter sa compatriote pour 3 milliards de francs suisses et avec de solides garanties financières du gouvernement fédéral et de la banque centrale.

Sans ce sauvetage, Credit Suisse risquait de se retrouver en cessation de paiement. Credit Suisse, affaibli par une série de scandales, était dans la tourmente depuis deux ans, mais les choses se sont accélérées quand les investisseurs – ébranlés par la faillite de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis – ont vendu massivement les titres de la deuxième banque suisse. L’opération a été notifiée le 26 avril à la Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l’UE. UBS a par ailleurs annoncé fin avril qu’il espérait boucler l’acquisition d’ici fin juin.

Les deux établissements ont des profils très proches. Ce sont des groupes mondiaux, avec 72.597 employés chez UBS et 50.480 chez Credit Suisse. UBS est le numéro un mondial de la gestion de fortune. L’an passé la branche internationale de cette activité contribuait à elle seule à près de 15% de ses 34,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Mais la gestion de fortune est également un des points forts de Credit Suisse, au coude à coude avec l’américain Morgan Stanley pour la deuxième place du podium. La banque d’affaires représente quant à elle 25,2% du chiffre d’affaires d’UBS, contre près de 20,6% chez Credit Suisse, avec de nombreuses activités similaires comme le conseil en fusion et acquisitions.