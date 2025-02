Febelfin soutient les réformes gouvernementales mais alerte sur l’impact fiscal pour le secteur bancaire

Après sept mois de négociations, un nouveau Gouvernement a été formé en Belgique, apportant son lot de réformes destinées à façonner l’avenir du pays. Febelfin, la fédération belge du secteur financier, se félicite de cet accord de coalition, tout en exprimant des inquiétudes concernant certaines mesures qui pourraient affecter lourdement le secteur bancaire et, par extension, l’économie belge.

Si Febelfin reconnaît la nécessité d’un effort budgétaire collectif, elle estime que l’augmentation des taxes bancaires va à l’encontre des engagements pris par le Gouvernement en matière de compétitivité et de soutien aux entreprises. En Belgique, les banques contribuent déjà largement à la stabilité financière, notamment via la garantie des dépôts, qui représente jusqu’à 1,8 % de l’épargne couverte, soit un taux bien plus élevé que dans les autres pays européens.

L’accord de coalition prévoit de transformer cette contribution en une taxe permanente à partir de 2026, ce qui constituerait une hausse significative de la fiscalité bancaire. Cette nouvelle charge pourrait affecter directement la capacité des banques à financer l’économie, limitant ainsi leur soutien aux entreprises et aux investissements stratégiques.

Des mesures impactant la compétitivité du secteur financier

Outre cette augmentation des taxes, d’autres mesures de l’accord de coalition pourraient peser sur le secteur financier, notamment en matière de fiscalité de l’épargne et de l’investissement, de lutte contre la fraude, ainsi que de nouvelles restrictions sur certains frais bancaires. Selon Febelfin, ces initiatives risquent de freiner la compétitivité des banques belges par rapport à leurs homologues européennes et de complexifier le cadre réglementaire.

Un appel au dialogue pour un avenir économique durable

Face à ces enjeux, Febelfin plaide pour une approche équilibrée permettant de préserver la solidité du secteur financier tout en contribuant aux efforts budgétaires. L’organisation appelle ainsi à un dialogue ouvert avec le nouveau Ministre des Finances et les parties prenantes afin d’identifier des solutions soutenables pour toutes les parties.

Le secteur financier se présente comme un acteur clé pour l’avenir économique du pays. Febelfin souligne la nécessité d’une collaboration étroite entre les secteurs public et privé pour favoriser la croissance, l’innovation et l’emploi. « Nous sommes prêts à travailler de manière proactive et transparente avec le Gouvernement pour définir des mesures adaptées aux défis à venir », déclare l’organisation.

Alors que la Belgique entame une nouvelle période politique, le secteur bancaire espère trouver un terrain d’entente avec les décideurs afin de garantir un équilibre entre contribution fiscale et dynamisme économique. Le dialogue entre les institutions financières et les autorités publiques sera donc déterminant pour assurer la stabilité et la prospérité du pays.