Deutsche Bank veut encore couper dans ses effectifs

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank veut continuer à tailler dans ses effectifs, même après avoir dégagé de janvier à mars son meilleur résultat imposable trimestriel en dix ans, dans un contexte de turbulences du secteur.

La banque francfortoise a fait état jeudi d’un bénéfice avant impôts de 1,9 milliard d’euros au premier trimestre, en hausse de 12% sur un an, et d’un résultat net de 1,16 milliard d’euros à se partager entre actionnaires.

Des performances dépassant les attentes des analystes et obtenues de surcroit alors qu’en mars, une série de faillites bancaires aux Etats-Unis, puis la chute de Crédit Suisse, repris dans l’urgence par UBS, ont fait craindre une crise financière. L’action Deutsche Bank, alors en chute notable en Bourse, était un moment redevenue la cible de spéculateurs.s’inquiéter » pour Deutsche Bank.

Augmenter encore sa rentabilité

Afin d’augmenter encore sa rentabilité, la banque a majoré de 500 millions d’euros, pour le porter 2,5 milliards d’euros, son objectif initial de réduction des charges. Cette décision comprendra la réduction de « 5% du personnel senior » dans les services qui ne sont pas en relation directe avec les clients, soit « environ 800 personnes », a précisé le patron du groupe Christian Sewing.

La banque comptait fin mars environ 86.700 employés à temps plein, soit 3.700 de plus sur un an, après un fort écrémage effectué entre 2019 et 2022 en se recentrant sur les opérations européennes.Les réductions de coûts annoncées jeudi vont aussi consister à rationaliser la plateforme de produits hypothécaires et à poursuivre la réduction des effectifs du centre technologique en Russie.