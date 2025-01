Des dizaines de milliers de coffres-forts loués dans les banques

Des dizaines de milliers de coffres-forts ont été loués aux clients des banques belges, selon les chiffres de trois grandes institutions bancaires. Le prix des locations est en baisse depuis des années.

Chez KBC et CBC, 81.707 coffres-forts avaient été loués fin novembre. Belfius en dénombrait 77.877 à la fin de l’année et BNP Paribas Fortis 68.676. Les chiffres sont en baisse depuis des années et de nombreux coffres-forts sont vides. Chez BNP Paribas Fortis par exemple, seuls 29% sont utilisés. ING ne propose plus de coffres-forts.

Les coffres-forts disponibles sont de différentes tailles, avec des tarifs allant de 80 à 720 euros par an.

Pour plus de sécurité

“Les clients louent un coffre-fort pour diverses raisons. La sécurité est l’une des plus importantes”, explique un porte-parole de Belfius. “Un coffre-fort offre une sécurité supplémentaire pour les objets de valeur tels que les bijoux ou les documents importants.”

Selon la banque, il n’existe pas de profil spécifique de clients qui louent des coffres-forts.