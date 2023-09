Dans le sillage du bon d’Etat, BlackRock lance des ETF obligataires d’un nouveau genre

Alors que le bon d’État dope l’intérêt des Belges pour les obligations, le géant mondial de la gestion d’actifs lance la première gamme de fonds indiciels cotés en Bourse à échéance fixe.

Petite nouveauté pour les épargnants qui ont raté le bon d’État et qui souhaitent prendre un peu de risques. A l’heure ou la cote de popularité des placements obligataires est en hausse, BlackRock annonce le lancement en Belgique de la première gamme de fonds indiciels cotés en Bourse (ETF) à maturité finale. Une première sur le marché belge.

Baptisés iBonds (allusion aux ETF d’actions commercialisés par BlackRock sous la dénomination iShares), ces ETF obligataires se comportent de la même manière que des obligations qui arrivent à échéance à une date définie. “Ils détiennent un ensemble diversifié allant de 150 à 300 obligations avec des dates d’échéance similaires, situe Charles Symons, responsable commercial pour la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock. Ce faisant, au terme d’une période déterminée, ils arrivent à maturité et remboursent le capital et les revenus aux investisseurs.”

Négociable à tout moment

Intérêt du produit pour l’épargnant ? Il facilité l’accès au marché des obligations d’entreprises, avec les avantages en termes de coûts, de diversification, de transparence et de liquidité liés aux ETF. “Contrairement aux obligations classiques et à leur marché secondaire qui est nettement moins instantané, ces nouveaux ETF iBonds offrent une liquidité qui est nettement plus accessible, poursuit Charles Symons. Comme tout ETF, ils sont négociables à tout moment en Bourse, en un seul clic. Les investisseurs peuvent donc choisir de détenir le fonds jusqu’à maturité, ou, dans la mesure où il est coté en Bourse, d’entrer et de sortir à tout moment.

Disponible via les banques et les plateformes d’investissement en ligne (Keytrade, etc.), la petite dizaine d’iBonds lancés ces jours-ci par BlackRock en Belgique permettent d’avoir accès aux obligations d’entreprise de bonne qualité (investment grade), dans différents pays et secteurs (Apple, Siemens,…). Ils présentent plusieurs dates d’échéance définies (respectivement décembre 2025, décembre 2026, 2027 et 2028), en dollar et en euro, offrant ainsi aux investisseurs une flexibilité en termes de devises, d’échéances et de pays. Quant aux frais, ils se montent à 0,12 % du montant investi.

Complément au compte d’épargne

Mais à qui, au juste, s’adressent ces ETF d’un nouveau genre ? “Dans la mesure où il s’agit d’un véhicule d’investissement facile à comprendre, qui vise à générer du rendement à travers une combinaison de croissance du capital et du revenu dégagé par les actifs du fonds, qui sont dérivés des paiements de coupons par les obligations sous-jacentes, on peut dire qu’ils constituent un complément voire une alternative au compte d’épargne. Mais ils peuvent aussi être utilisés par des gestionnaires de portefeuille pour étoffer la partie obligataire, ainsi que par les acteurs de l’assurance, par exemple”, indique Charles Symons qui ajoute : “Pour les produits qui fonctionnent sur le principe de la distribution, les coupons sont distribués de façon régulière, comme une obligation, de sorte qu’ils procurent des revenus réguliers et distribuent un paiement final l’année où ils arrivent à échéance. C’est dans les derniers mois de la durée de vie d’un iBonds, lorsque les obligations en portefeuille arrivent à maturité, que les actifs du fonds se transforment en cash ou équivalents avant le paiement du principal.”

C’est en 2010 que BlackRock a lancé le premier iBonds ETF aux États-Unis. Depuis, l’essor est considérable. La demande fait état aux États-Unis d’un afflux de fonds qui a dépassé les 8 milliards de dollars en 2022 et avoisine déjà près de 6 milliards sur 2023, à fin juillet. Raison pour laquelle BlackRock a décidé d’étendre désormais cette innovation à l’Europe.