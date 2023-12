Square Management Belgium, ce consultant qui empêche votre banque de tourner en rond

Cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la finance, Square Management Belgium accompagne la plupart des grandes banques et de compagnies d’assurances belges dans leurs projets de transformation.

Si votre banque ou votre compagnie d’assurances a beaucoup changé ces dernières années, c’est peut-être parce que les équipes de Square Management Belgium sont passées par là. Inconnue du grand public, la société peut se targuer d’avoir parmi ses clients nombre d’établissements financiers belges en vue, de BNP Paribas Fortis jusqu’à Crelan en passant par Degroof Petercam. « Nous tra­vaillons quasiment avec toutes les banques et les compagnies d’assurances du pays », avance Brice Boland, managing partner de Square Management Belgium, autrefois nommée Initio.

Outre les quatre grands réseaux bancaires (BNPP Fortis, Belfius, KBC et ING), la société compte aussi comme clients des banques spécialisées dans la gestion de patrimoine (Degroof Petercam, Puilaetco), des enseignes en ligne (Keytrade, MeDirect), des gestionnaires d’infrastructure (Wordline, Euroclear) et même les autorités de contrôle (BNB et FSMA). Une belle brochette de clients bancaires à laquelle il faut ajouter une série de compagnies d’assurances non moins connues des Belges: Axa, Athora, Allianz, DKV ou encore Credendo.

Concurrent des Big Four

Installée sur le boulevard Général Wahis, à Bruxelles, la société se présente comme la filiale belge d’un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et en organisation présent dans trois pays (France, Belgique et Luxembourg). Entre les géants mondiaux du conseil style McKinsey et les cabinets strictement locaux, Square Management Belgium se positionne sur le même créneau que celui occupé par les dépar­tements FSO (pour Financial Service Office) de ce qu’on appelle les Big Four: les Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et PwC. « Nous n’entrons pas en concurrence directe avec des cabinets de conseil purement stratégiques qui interviennent en amont de ce que nous faisons, et nous ne sommes pas non plus un bureau spécialisé en intérim management pour les métiers de la finance », situe Brice Boland.

15 millions – En euros, estimation du chiffre d’affaires 2023 de la branche belge du groupe, pour une centaine de missions.

En quoi consiste alors l’expertise des équipes de consultants de Square Management Belgium ? « Pour tout ce qui est lié à la banque et l’assurance, dans 99 % des cas, nous sommes en mesure d’apporter une solution, poursuit Brice Boland. Nous couvrons cinq domaines qui impactent aujourd’hui le monde de la finance. D’abord, l’analyse de risques et la conformité aux réglementations, que celles-ci viennent des régu­lateurs nationaux ou de l’Europe. Vous avez ensuite tout ce qui touche à la finance ESG et son impact sur le plan opérationnel, notamment la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Ndlr), qui impose de divulguer des informations sur la durabilité des produits financiers. Bien sûr, il y a la transformation digitale, c’est-à-dire l’intégration du numérique dans les processus opérationnels, sans toutefois être des spécialistes de l’IT, ce n’est pas notre métier. Nous sommes d’ailleurs totalement indépendants par rapport aux technologies que nous recommandons, c’est-à-dire que nous ne sommes pas intégrateurs de solutions, contrairement aux grands cabinets de conseils internationaux. Autre domaine d’intervention : les datas, la gestion des données, le traçage, l’interprétation, etc. Et enfin, nous assurons le pilotage global de grands projets de transformations stratégiques et organisationnelles. »

Ainsi, les équipes de Square Management ont été actives dans le cadre de la fusion entre Crelan et Axa, elles sont intervenues sur le volet assurance de l’appli mobile de Belfius, elles ont accompagné KBC dans le lancement de sa monnaie virtuelle (Kate Coin), elles ont aidé la Banque nationale sur des sujets liés à la modélisation des risques encourus par une enseigne, etc. Sans oublier la réalisation de diverses études sur des enjeux tels que l’impact de l’électrification sur l’assurance auto ou sur la régulation des cryptos.

En plein développement

Fondé à Paris, il y a 15 ans, par quatre consultants français (d’où le nom Square, référence au carré), Square Management compte désormais au total un millier de collaborateurs, dont une centaine à Bruxelles, via son entité belge Square Management Belgium. Visant les 300 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027, le groupe est en plein développement. Y compris en Belgique où les équipes de Brice Boland ont plusieurs fois déjà été nominées au prix des Trends Gazelles, récompensant les entreprises en croissance. « Lorsque je suis arrivé, il y a un peu moins de huit ans, nous étions une petite vingtaine en Belgique et 400 au niveau du groupe, précise Brice Boland. En cinq ans, notre chiffre d’affaires en Belgique a été multiplié par cinq et devrait atteindre les 15 millions d’euros cette année ».

C’est que Square Management Belgium assure désormais une centaine de missions par an. « Notre polyvalence et notre rapidité nous permettent de répondre facilement aux demandes des clients confrontés aux profondes mutations d’un secteur bancaire bousculé par la digitalisation croissante des services, les nouveaux usages des clients et l’arrivée de nouveaux acteurs tels que les fintechs. Nous mettons des compétences à leur disposition plus rapidement que s’ils devaient les engager ».

Et donc, il faut constamment de nouveaux profils. Des nouveaux engagés qui, comme Brice Boland (ex-KPMG), affichent bien souvent quelques années d’expérience dans la finance au sein des Big Four. « Certains viennent aussi tout simplement des clients, parce qu’ils ont envie de changer d’air, d’élargir leurs compétences, de davantage travailler en mode mission », précise Brice Boland qui ajoute : « Au-delà de cette croissance en termes de chiffres, nous avons aussi beaucoup évolué en termes qualitatifs. Pour le dire autrement, nous sommes aussi montés en gamme. Grâce à cela, notre positionnement a significativement changé. Nous ne faisons plus simplement de l’opérationnel. C’est un véritable game changer vis-à-vis de nos inter­locuteurs, sur nos missions qui deviennent beaucoup plus tactiques et stratégiques. Moi-même, en tant que responsable de Square pour la Belgique, mon métier a beaucoup changé. Aujourd’hui, je passe beaucoup plus de temps à percevoir les nouvelles tendances », conclut le jeune patron (36 ans) de Square Management Belgium, seul associé belge du groupe.